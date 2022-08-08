Aslı Enver'in başarılı iş adamı Berkin Gökbudak ile olan aşkını ilan etti

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 12 yaş büyük sosyetik Önder Öztarhan ile ayrılan Aslı Enver, Gazetemagazin'in haberine göre gönlünü bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptırdı. İddialara göre; daha önceki yıllarda da tanışan ancak o dönem Gökbudak'ın evli olması nedeniyle görüşmeyi kesen ikili, iş insanının boşanmasıyla yeniden bir araya geldi.







"EVLİ BİRİYLE OLMAM"

Dedikodulara göre; Aslı Enver, evli olduğu dönemde de duygusal bir şeyler hissettiği Berkin Gökbudak'a "Ben yuva kurmak istiyorum. Evli biriyle asla birlikte olmam" diyerek rest çekti. Öte yandan iş insanının eski eşinden bir de oğlu var. Bu arada yaz başından beri bir arada olan ünlü çift, dün de Bağdat Caddesi'nde el ele yürüyüş yaparken görüldü.

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