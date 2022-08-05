Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kayıp bulundu! Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı

    2012’de evlenip Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Kızı Maya ile Bodrum’da objektiflere takılan eski manken, görüntülendiğini fark edince donup kaldı.

    10 yıl sonra 10 sonra ortaya çıktı! Kayıp bulundu

    BIR zamanları podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra geldiği Bodrum tatilinde kızı ile birlikte görüntülendi. Eski manken, önceki gün Gündoğan'daki bir beachte kızı Maya ile birlikte deniz keyfi. Verdiği bir demeçle yıllarca gündemde kalan Aysun Kayacı'nın son halini görenler güzel modeli tanımakta güçlük çekti.



    HAMİLE Mİ?
    Aldığı kilolar ile dikkat çeken ünlü mankenin sürekli eline karnına götürmesi, hamilelik ihtimalini akıllara getirdi.

    Kızı kano yaparken onu suda yüzerek takip eden Kayacı, denizden çıktığı sırada görüntülendiğini fark edince kısa süreli şok yaşadı.

    Evren ABDULLAHOĞLU
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    2010’da soruları aldım full çektim
    Haberler Saklambaç Kayıp bulundu! Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı
        SON DAKİKA