BIR zamanları podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra geldiği Bodrum tatilinde kızı ile birlikte görüntülendi. Eski manken, önceki gün Gündoğan'daki bir beachte kızı Maya ile birlikte deniz keyfi. Verdiği bir demeçle yıllarca gündemde kalan Aysun Kayacı'nın son halini görenler güzel modeli tanımakta güçlük çekti.
HAMİLE Mİ?
Aldığı kilolar ile dikkat çeken ünlü mankenin sürekli eline karnına götürmesi, hamilelik ihtimalini akıllara getirdi.
Kızı kano yaparken onu suda yüzerek takip eden Kayacı, denizden çıktığı sırada görüntülendiğini fark edince kısa süreli şok yaşadı.
Evren ABDULLAHOĞLU