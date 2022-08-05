BIR zamanları podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra geldiği Bodrum tatilinde kızı ile birlikte görüntülendi. Eski manken, önceki gün Gündoğan'daki bir beachte kızı Maya ile birlikte deniz keyfi. Verdiği bir demeçle yıllarca gündemde kalan Aysun Kayacı'nın son halini görenler güzel modeli tanımakta güçlük çekti.