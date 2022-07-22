Suçüstü! Ehliyetine el konulan Ece Sükan Bebek’te direksiyon başında yakalandı

Ehliyetsiz araç sürmeye çalışan Ece Sükan, hızlı bir şekilde valeyi çağırıp arabadan indi. Muhabirlerin "Ehliyetinize el konulmuştu. Şimdi de bizi görmeseydiniz araba sürecektiniz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sükan önce "Hastayım, konuşmayacağım" yanıtı verdi.