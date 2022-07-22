Didem Sarı yine kolları sıvadı! İzzet Antebi ve Çağla Şıkel...

Eskı eşi İzzet Antebi ile şimdiki sevgilisi Tuvana Türkay'ı sosyal medyadan taciz ettiği iddia edilen Didem Sarı, yine iş başında.
Eşinden çocukları için aldığı 30 bin dolarlık tatil nafakasını yeni sevgilisiyle harcadığı iddia edilen Didem Sarı, şimdi de Antebi'nin henüz boşanmadan Ekim 2021'de Çağla Şıkel'le aşk yaşadığını öne sürdü.
Didem Hanım, sosyal medyadan Çağla Şıkel'in sosyetik iş insanına kalp emojisi gönderdiği bir mesajı yayınladı. Bununla yetinmeyen sosyetik kadın, ardından ikili arasında geçen bir başka mesajı sosyal medyasından paylaştı.
SOSYAL MEDYA BÖLÜNDÜ
Bu paylaşıma göre de Antebi, Şıkel'e "Dünya güzeli" diye mesaj atıyor, Şıkel ise "İzzet. Yaaa bütün gece aklım sendeydi. Eve geçiyorum" şeklinde cevap veriyor. Didem Antebi ardından ise hesabının hack'lendiğini ima eden bir paylaşım yapıp olayla bağlantısını örtbas etmeye çalıştı. Çağla Şıkel ile Antebi arasında geçtiği iddia edilen mesajlar ise bazılarına göre aşk, bazılarına göreyse tamamen arkadaşçaydı.