Didem Sarı yine kolları sıvadı! İzzet Antebi ve Çağla Şıkel...

SOSYAL MEDYA BÖLÜNDÜ

Bu paylaşıma göre de Antebi, Şıkel'e "Dünya güzeli" diye mesaj atıyor, Şıkel ise "İzzet. Yaaa bütün gece aklım sendeydi. Eve geçiyorum" şeklinde cevap veriyor. Didem Antebi ardından ise hesabının hack'lendiğini ima eden bir paylaşım yapıp olayla bağlantısını örtbas etmeye çalıştı. Çağla Şıkel ile Antebi arasında geçtiği iddia edilen mesajlar ise bazılarına göre aşk, bazılarına göreyse tamamen arkadaşçaydı.