Masal tadında hazırlık! 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

ATV'NİN yeni sezona damgasını vuracak olan dizisi "Bu Cihana Sığmazam" için dev bir kadro büyük bir titizlikle çalışıyor. Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikayesine imza attığı dizi, merakla bekleniyor. Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurt dışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.