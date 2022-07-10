Mikanos'da tatil yapan Çağla Şıkel gitti mekanda ters köşe oldu

Çağla Şıkel, birçok ünlü ve sosyetik sima gibi Yunanistan'ın gözde eğlence adası Mikanos'un yolunu tuttu. Adanın en gözde beachlerinde eğlence ve güneşin keyfini süren ünlü model, dün ise gittiği bir mekanda şaşkınlık yaşadı. Bayram tatili nedeniyle Mikanos'a Türkler'in akın ettiğini ve bu nedenle kalabalığın oluşacağını düşünen Çağla Şıkel, çok ünlü bir beache erken saatlerde gitti.