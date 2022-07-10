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    Mikanos'da tatil yapan Çağla Şıkel gitti mekanda ters köşe oldu

    Mikanos'da adanın en gözde beachlerinde eğlence ve güneşin keyfini süren Çağla Şıkel ters köşe oldu. Kalabalık olacağını düşündüğü çok ünlü bir beache erken saatlerde gitmesine rağmen, karşılaştığı manzara ile şoke oldu. İşte sizler için derlediğimiz 10 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Ne beachim kuyruk

    Çağla Şıkel, birçok ünlü ve sosyetik sima gibi Yunanistan'ın gözde eğlence adası Mikanos'un yolunu tuttu. Adanın en gözde beachlerinde eğlence ve güneşin keyfini süren ünlü model, dün ise gittiği bir mekanda şaşkınlık yaşadı. Bayram tatili nedeniyle Mikanos'a Türkler'in akın ettiğini ve bu nedenle kalabalığın oluşacağını düşünen Çağla Şıkel, çok ünlü bir beache erken saatlerde gitti.



    ERKEN GİTTİ AMA
    Ancak buna rağen kapıda uzun kuyruklar vardı. Güzel modelin paylaşımını görenler, "Ekmek değil beach kuyruğu" esprileri yaptı. Bu arada Eda Taşpınar, Hacı- Nazlı Sabancı ve Serenay Sarıkaya, Mikanos'ta olan ünlülerden sadece bazıları.



    YILDIZLI BALAYI
    Amerikalı oyuncu ve model Linsday Lohan, önceki günlerde sürpriz bir şekilde evlendiği Bader Shammas ile Bodrum Yalıkavak'taki lüks bir otele gelmişti. Balayı tercihlerini Bodrum'dan yana kullanan çift, önceki gün kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Çiftin bir süre daha Bodrum'da konaklayacakları öğrenildi. (Ersin AL)



        EVLİLİK MESAJI
        Şevval Şahin, önceki gün yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile gittiği İtalya'dan yaptığı paylaşımla hem kafaları karıştırdı hem de sevgilisine mesaj verdi! Mesajına İngilizce olarak "İtalya'da düğün yapmak gelecekte bir seçenek olabilir" diye not düşen güzel modele "Biraz daha zorlasa sosyetik sevgilisine neredeyse evlilik teklif edecekmiş" esprileri yapıldı.



        MİS GİBİ DAVET
        Parfüm dünyasının dahisi Francis Kurkdjian'ın kokuyu el işçiliği ile buluşturduğu bir parfüm, Paris'te gerçekleştirilen davetle tanıtıldı. Dünyanın dört bir yanından parfümör, sanatçı, moda ve cemiyet hayatından misafirlerin bulunduğu davete, Türkiye'den Tuba Ünsal ve Hande Doğandemir katıldı. İki güzel oyuncu, davetteki şıklıklarıyla göz kamaştırdı.



        ABD'DEYİM AŞKIM
        Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler ile ABD tatili sürüyor. Güzel şarkıcı, dün New York'ta eşi Mehmet Dinçerler'e böyle poz verdi. Hadise, bu neşeli karesiyle de tüm takipçilerinin bayramını kutladı.



            ŞANSLI ÇAĞLA
            Çağla Kubat, tatil rotasına dair merak edilenleri ve tatil detaylarını MAG'a anlattı. Kendisi gibi sörfçü eşi Jimmy Diaz'ın ailesinin Karayip Denizi'ndeki St. Croix adasında yaşadığını söyleyen Kubat, "Bu eşsiz yerde üç haftamı geçirdiğim için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum" dedi. Bu arada Çağa Kubat, en sevdiği tatil rotalarını da şöyle sıraladı: "Datça, Alaçatı, Virgin Adaları, Kanarya Adaları'ndan Tenerife, İtalya'da Garda Gölü."



            HAMİLELİK YARADI
            Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Seda Bakan, tatile çıktı. Bu fotoğrafını "Yaz zamanı" diye paylaşan ünlü oyuncuya takipçilerinden "Hamilelik yaramış" şeklinde övgü dolu yorumlar ile beğeni yağdı.



            DENİZ AŞIĞI
            Tatil için Bodrum'u tercih eden güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün sevgilisi İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile jet ski keyfi yaparken görüntülendi. Tatiline son sürat devam eden güzel oyuncu, tam bir deniz aşığı olduğunu dile getirdi. (Evren ABDULLAHOĞLU)



                ISSIZ GÜZEL
                Güzel manken ve sunucu Buse İskenderoğlu, Çeşme'de objektiflere takıldı. Bir beach'te denize giren ve düzgün fiziğiyle göze çarpan İskenderoğlu'nun yalnız olması da dikkatlerden kaçmadı.



                HIZLI ÇEŞME TURU
                Yaz tatilinin bir kısmını Çeşme'de geçiren oyuncu Şebnem Bozoklu, fotoğrafçı arkadaşı Ayşegül Karacan ile denize girdi. Bozoklu, geceleri Alaçatı'daki mekanları dolaşıp gündüz de denizin keyfini sürdüğü birkaç günün ardından Çeşme'den ayrıldı.



                DIŞTAN PEMBE İÇTEN YERLERDE!
                Ünlü pop yıldızı Hande Yener, önceki gün Alaçatı'da sahneye çıktı. Pembe bikini takımı ile dikkatleri üzerine çeken Yener, büyük ilgi gördü. Son zamanlarda cep telefonlarında popüler olan ağlama efektinden yola çıkarak günümüzde insanların sahte mutluluklar yaşadığını ifade eden sanatçı, "Hani bir aplikasyon var ya herkesi ağlak gösteriyor. O aslında içimizi gösteriyor. Dıştan herkes mutlu, toz pembe ama iç dünyasında her şey yerlerde" dedi. (Ercan AKGÜN)



                    YENGEDEN REKLAMLAR
                    Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, balayı için geldiği Bodrum'a hayran kaldı. Şimdilerde yıldız futbolcuyla tekneyle Bodrum'un eşsiz koylarını gezen Fas asıllı İtalyan yenge, Türk bayrağı altında verdiği bu karesine "Bodrum'u gördünüz mü?" diye yazarak takipçilerine ülkemizin tanıtımını yaptı.



                    DÖRT DÖRTLÜK MUTLULUK
                    Magazin dünyasının iki örnek çiftinden Kurban Bayramı'nın ilk gününde aile pozları geldi. Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve iki oğluyla objektiflere el sallayarak verdiği pozu sosyal medyasından paylaştı. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi de iki çocuklarıyla bahçede verdikleri pozu paylaşarak herkesin bayramını kutladı.



                    SAĞLIK BURCU
                    Tarzıyla Türkiye'nin en şık giyinen kadınlarının başında gelen Burcu Esmersoy, son karesiyle yine kendine özgü zevkini konuşturdu. Güzel sunucu, isminin baş harfi olan 'B' şeklindeki küpesiyle dikkat çekti. Bu arada son dönemde iyice kilo veren 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, kendisine gelen "Çok zayıfsın, biraz kilo al" gibi yorumlara "Kendimi en sağlıklı hissettiğim bir dönemdeyim" yanıtı verdi.



                        MEDENİYET GÜNÜ
                        Pop müziğin son dönemdeki en başarılı isimlerinden Zeynep Bastık, önceki gün 29. yaş günü için özel bir parti düzenledi. Çeşme'deki partiye boşanmak üzere olduğu Tolga Akış da Edis ile beraber katıldı. Bastık'ın kendisi gibi popçu olan sıkı dostu ve Akış ile verdiği poza sosyal medyada "Medeniyetin fotoğrafı" şeklinde yorumlar yağdı.



                        OLAY POZ
                        Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, şimdilerde bambaşka bir heyecan yaşıyor. İkinci bebekleri olacağını yeni öğrenen ünlü çift, önceki akşam bu kareyi paylaştı. Evcen'in doğal güzelliği kadar yakışıklı oyuncunun gür saçları olay yarattı.



                        CANDAN BAŞARI
                        Semiha Can, "Yağmurun Sesine Bak" adlı tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Flamenko ezgilerle süslenen şarkısıyla başarılı bir çıkış yapan Can'ın klibi de büyük ses getirdi. "Yağmurun Sesine Bak" Semiha Can'ın kadife sesi, farklı yorumu ve ritmik melodileriyle fark yaratacak.



                            KOÇ'UN VIP MİSAFİRİ
                            Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Demet Özdemir ile nişan yüzüklerini takan Oğuzhan Koç, Çeşme'deki bir mekanda sahneye çıktı. Koç'u güzel sevgilisi de son derece keyifli bir şekilde izledi. Konserde İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak, program sunucusu Ali Biçim ve oyuncu Mesut Can Tomay da vardı. Nikah tarihlerinin 28 Ağustos'ta olacağı konuşulan çift, o tarihe kadar hem tatil yapacak hem de düğün hazırlıklarını tamamlayacak.



                            İDDİALI SİMGE
                            Simge Sağın, bayram arefesinde Egeli sevenleriyle Alaçatı'da buluştu. Ekip olarak komple siyah kostümle sahneye çıkan Simge, göğüs ve derin bacak dekolteli elbisesiyle beğeni topladı.



                            MÜZİK ŞÖLENİ
                            Arabesk müziğinin güçlü kadın seslerinden Derya Bedavacı, önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Özel gecede mikrofonsuz çıplak sesle sahne alan Bedavacı, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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                            Bu bayram yetime kurban
                            Haberler Saklambaç Mikanos'da tatil yapan Çağla Şıkel gitti mekanda ters köşe oldu
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