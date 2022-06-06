Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Oğuzhan Koç’a Demet Özdemir bereketi! Neredeyse her gün konser veriyor...

    Oğuzhan Koç’a Demet Özdemir aşkı bereketli geldi. Gözde olan ilişkisiyle popülerliği artan ünlü popçu, neredeyse her gün konser verirken; sahne ücretini de 70 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkardı.

    Demet bereketi

    Son dönemin en gözde isimlerinden Demet Özdemir'le doludizgin bir aşk yaşayan Oğuzhan Koç'a ilişkisi bereketli geldi.



    Bu yaz evleneceği güzel oyuncuyla beraberliği ile manşetlerden düşmeyen ünlü şarkıcı tıpkı Mayıs ayında olduğu gibi Haziran ayındaki tüm günlerini de neredeyse konserle doldurdu.



    Önceki akşam da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali konserinde eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla iki saate yakın sahnede kalan Oğuzhan Koç Konya, Bursa, İzmir, Bartın, Antalya olmak üzere arka arkaya konser maratonuna devam edecek.

    DÜĞÜN MASRAFI TAMAM
    Bu arada konser ücretine de zam yapan Koç'un eskiden 70 bin TL olan sahne ücretini 100 bin TL'ye çıkarttığı konuşuluyor.



        Öte yandan ünlü müzisyenin sadece bu ay 11 konser vereceği düşünülürse Demet Özdemir'le yapacağı düğün masraflarının çoğunu da bir ayda kazandığı yaklaşık 1 milyon TL ile çıkarmış olacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HDP’li Bülbül ’yoldaş’ dediği teröristleri övdü
        Haberler Saklambaç Oğuzhan Koç’a Demet Özdemir bereketi! Neredeyse her gün konser veriyor...
            SON DAKİKA