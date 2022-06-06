Oğuzhan Koç’a Demet Özdemir bereketi! Neredeyse her gün konser veriyor...





Önceki akşam da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali konserinde eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla iki saate yakın sahnede kalan Oğuzhan Koç Konya, Bursa, İzmir, Bartın, Antalya olmak üzere arka arkaya konser maratonuna devam edecek.



DÜĞÜN MASRAFI TAMAM

Bu arada konser ücretine de zam yapan Koç'un eskiden 70 bin TL olan sahne ücretini 100 bin TL'ye çıkarttığı konuşuluyor.