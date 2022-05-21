Bodrum aşığı İngiliz model Kate Moss yüksek fiyatlara bakın nasıl önlem aldı

- Saklambaç
- 21.05.2022 Gazete
Ancak 47 yaşındaki güzelin yardımcısı, Bodrum'daki bazı fiyatları liste olarak hazırladı. Lüks beachlerde lahmacunun 195, ayranın ise 90 lira olduğunu duyan Moss da şaşkına döndü.
Yaklaşık 100 milyon dolar serveti olan Kate Moss'un çılgın fiyatlara tepki gösterdiği belirtildi.
Her yıl olduğu gibi Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa giren Moss, sadece tek bir lahmacun kaçamağı bile yapmayacağı öğrenildi.
Beach club'daki pidecide arkadaşlarıyla 2 saat kalan Moss'a 7 bin liralık hesap çıkartılmıştı.