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    Bodrum aşığı İngiliz model Kate Moss yüksek fiyatlara bakın nasıl önlem aldı

    Bodrum aşığı İngiliz model Kate Moss, çılgın fiyatlardan rahatsız oldu. Yıllar önce pidecide 7 bin liralık hesap gelince tepki gösteren 47 yaşındaki güzel, bu kez gideceği mekanların menüsünü inceleme kararı aldı.

    ’Kate’yen gitmem!

    Ünlü model Kate Moss, bir kez daha geldiği Bodrum'da harika vakit geçiriyor.



    Birkaç yıl önce Bodrum'da pidecide gelen 7 bin lira hesap yüzünden çılgına dönen Moss, bu kez tedbirli.



    Yardımcısına akşam gideceği mekanların menü fiyatlarını çıkartan Moss, bu kez kazıklanmak istemiyor.



        Ancak 47 yaşındaki güzelin yardımcısı, Bodrum'daki bazı fiyatları liste olarak hazırladı. Lüks beachlerde lahmacunun 195, ayranın ise 90 lira olduğunu duyan Moss da şaşkına döndü.



        Yaklaşık 100 milyon dolar serveti olan Kate Moss'un çılgın fiyatlara tepki gösterdiği belirtildi.



        Her yıl olduğu gibi Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa giren Moss, sadece tek bir lahmacun kaçamağı bile yapmayacağı öğrenildi.



            ÇILGIN FATURA
            Kate Moss'un sinema oyuncusu olan bir arkadaşının doğum günü için 7 yıl geldiği Bodrum'da bir pideciye gitmişti.



            Beach club'daki pidecide arkadaşlarıyla 2 saat kalan Moss'a 7 bin liralık hesap çıkartılmıştı.



            Hesaba itiraz edip, garsonlarla tartışıp, elindeki su dolu bardağı fırlatan Moss, günlerce gündem olmuştu.

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