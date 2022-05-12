Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın 15 ay süren evliliği 3 dakikada bitti!

Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2018'de evlenmişti.
9 ay sonra boşanan çift, 2021 Şubat'ında ikinci kez evlendi. Ancak çift, yine mutlu olamadı.
Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2018'de evlenmişti.
9 ay sonra boşanan çift, 2021 Şubat'ında ikinci kez evlendi. Ancak çift, yine mutlu olamadı.
Duruşmaya avukatlarıyla gelen ikili, mahkeme koridorunda karşılıklı otursa da konuşmadı. Sinan Akçıl, "Herkes için hayırlısı olsun. Burcu, çok değerli bir insan. Güzel bir hikayeydi ama her hikayenin bir sonu olabiliyor" dedi.
Kıratlı ise duygularını şöyle dile getirdi: "Şu an hissizim açıkçası. Pek de bir şey söylemeye gerek yok. İki boşanma, biraz fazla cesuruz."