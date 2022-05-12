Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın 15 ay süren evliliği 3 dakikada bitti!





Duruşmaya avukatlarıyla gelen ikili, mahkeme koridorunda karşılıklı otursa da konuşmadı. Sinan Akçıl, "Herkes için hayırlısı olsun. Burcu, çok değerli bir insan. Güzel bir hikayeydi ama her hikayenin bir sonu olabiliyor" dedi.