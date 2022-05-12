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    Meryem Uzerli'nin Türk yanını konuşturdu! Berlin'deki kafesinde....

    Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu. Doğup büyüdüğü Berlin’de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı.

    Turkish delight

    Annesi Alman, babası Türk olan Meryem Uzerli, şöhreti yakaladığı ülkemize olan vefasını yine gösterdi.



    Her fırsatta Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdıran güzel oyuncu, 2020 yılında doğup büyüdüğü Berlin'de 'Nosh Nosh' isimli bir kafe açmıştı.



    Mekanı Türk hayranlarıyla dolup taşan Meryem Uzerli, ilginç bir karar aldı.



        Güzel oyuncu, Türkiye'den gelen konuklarının sık sık Türk Lirası ile ödeme yapmak istediğini görünce TL ile ödemeyi kabul etmeye başladı.



        TÜRK PARASINA DEĞER VERİYOR
        Almanya'daki birçok mekanın aksine sadece Euro değil TL ile de ödeme kabul eden güzel oyuncunun Türk müşterilerine de sürekli indirim yaptığı söyleniyor.



        Bu arada reklam ve film, dizi ücretlerini daha önce Euro ya da dolar olarak belirleyen Meryem Uzerli, 2020 yılından beri de Türkiye'deki anlaşmalarını Türk Lirası üzerinden yapmayı tercih ediyor...

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        Haberler Saklambaç Meryem Uzerli'nin Türk yanını konuşturdu! Berlin'deki kafesinde....
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