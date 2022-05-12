Meryem Uzerli'nin Türk yanını konuşturdu! Berlin'deki kafesinde....

Annesi Alman, babası Türk olan Meryem Uzerli, şöhreti yakaladığı ülkemize olan vefasını yine gösterdi.
Mekanı Türk hayranlarıyla dolup taşan Meryem Uzerli, ilginç bir karar aldı.
Annesi Alman, babası Türk olan Meryem Uzerli, şöhreti yakaladığı ülkemize olan vefasını yine gösterdi.
Mekanı Türk hayranlarıyla dolup taşan Meryem Uzerli, ilginç bir karar aldı.
Güzel oyuncu, Türkiye'den gelen konuklarının sık sık Türk Lirası ile ödeme yapmak istediğini görünce TL ile ödemeyi kabul etmeye başladı.
TÜRK PARASINA DEĞER VERİYOR
Almanya'daki birçok mekanın aksine sadece Euro değil TL ile de ödeme kabul eden güzel oyuncunun Türk müşterilerine de sürekli indirim yaptığı söyleniyor.
Bu arada reklam ve film, dizi ücretlerini daha önce Euro ya da dolar olarak belirleyen Meryem Uzerli, 2020 yılından beri de Türkiye'deki anlaşmalarını Türk Lirası üzerinden yapmayı tercih ediyor...