Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir zamanlar Çukurova yurt dışında da reytingleri alt üst ediyor

Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova', bu akşam 20.00'de 135'inci bölümüyle atv ekranında olacak. Züleyha ve Hakan'ın nikahına geç kalan Lütfiye'nin Vahap tarafından kaçırıldığı anlaşılır. Lütfiye'nin sağ salim dönmesinin ardından Züleyha ve Hakan nihayet dünya evine girer. Betül tarafından kandırıldığını düşünen Çolak ve Abdülkadir birlikte hareket etmeye karar verirken, Betül ve Şermin çareyi Vahap'a sığınmakta bulur. Züleyha ve Hakan arasında her şey yolunda görünürken, konağa gelen bir telefon ve Hakan'ın tepkisi Züleyha'nın şüphelerinin geri gelmesine neden olur.
GÖZLER BARIŞ'TA
Barış Arduç, önceki gün Emirgan'daki bir mekanda rol arkadaşı Erdinç Gülener ve erkek arkadaşları ile sohbetteydi. Rolü gereği saçlarını ve sakallarını uzatan Arduç, tarzıyla da mekanda tüm bakışları üzerine topladı. (Doğan SAVAŞ)
TEHLİKELİ ÜÇLÜ
Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Hande Soral, önceki gün bu renkli kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, köpeğiyle verdiği bu pozuna da "Tehlikeli bir üçlüyüz" yazarak takipçilerini güldürdü.