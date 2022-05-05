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    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir zamanlar Çukurova yurt dışında da reytingleri alt üst ediyor

    Perşembe gecelerine damga vuran Bir zamanlar Çukurova, yurt dışında da reyting rekorları kırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Çukurova’da yeni düzen

    Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova', bu akşam 20.00'de 135'inci bölümüyle atv ekranında olacak. Züleyha ve Hakan'ın nikahına geç kalan Lütfiye'nin Vahap tarafından kaçırıldığı anlaşılır. Lütfiye'nin sağ salim dönmesinin ardından Züleyha ve Hakan nihayet dünya evine girer. Betül tarafından kandırıldığını düşünen Çolak ve Abdülkadir birlikte hareket etmeye karar verirken, Betül ve Şermin çareyi Vahap'a sığınmakta bulur. Züleyha ve Hakan arasında her şey yolunda görünürken, konağa gelen bir telefon ve Hakan'ın tepkisi Züleyha'nın şüphelerinin geri gelmesine neden olur.



    GÖZLER BARIŞ'TA
    Barış Arduç, önceki gün Emirgan'daki bir mekanda rol arkadaşı Erdinç Gülener ve erkek arkadaşları ile sohbetteydi. Rolü gereği saçlarını ve sakallarını uzatan Arduç, tarzıyla da mekanda tüm bakışları üzerine topladı. (Doğan SAVAŞ)



    TEHLİKELİ ÜÇLÜ
    Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Hande Soral, önceki gün bu renkli kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, köpeğiyle verdiği bu pozuna da "Tehlikeli bir üçlüyüz" yazarak takipçilerini güldürdü.



        BAHAR'A BÜYÜK ÖDÜL
        Ünlü genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın ölümünden 15 yıl sonra gazeteci Oğuzhan Toracı'nın proje tasarımına imza attığı 'MANUKYAN' isimli tiyatro oyunundaki performanıyla dikkat çeken Bahar Hacıbektaşoğlu'na büyük onur. Hacıbektaşoğlu Toklu Yapım'ın ortak yapımcılığını üstlendiği 'POTA' filmindeki Nimet rolüyle; ünlü yönetmen Pedro Almodovar tarafından İspanya'daki 'Calzada de Calatrava International Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.



        DOĞAL GÜZEL
        Müğe Boz, bayram tatilini eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile karavanlarında geçiriyor. İlk durakları Tekirdağ olan güzel oyuncu, tarlaya daldı. Güzel oyuncu, verdiği bu renkli kareye de şöyle not düştü: "Sepetimde taze taze toplanmış, gelinparmağı otu, pazı, maydonoz, soğan, sarımsak, kuşkonmaz ve nane var. Acaba ne pişirsem bunlarla?"



        AİLEYE GİRDİ
        Bir süredir Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner, aileye girdi. Bayramın ikinci akşamında müstakbel kayınpederi Sinan Engin ve eşi Ayşe Engin ile yemek yiyen güzel oyuncu, son derece keyifliydi. Oğulcan Engin de Miray Daner'i babasıyla tanıştırarak evlilik sinyali verdi. Bu arada Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın genç sevgilisiyle evlenmesine halen kızgın olduğu ve bu konuyla ilgili Sinan Engin'e dert yandığı söyleniyor.



            HASRET BİTTİ
            Bir süredir işleri için Türkiye'de olan Ceyda Ateş'in hasreti bitti. Önceki gün ABD'ye dönen güzel oyuncu, eşi Buğra Toplusoy'la bu kareyi paylaştı. Ceyda Ateş, paylaşımına da "Çekimleri bitirip Amerika sınırlarına girilmiştir" diye yazıp kalp emojisi koydu.



            YILLAR VIZ GELDİ
            Bir dönem podyumlara damgasını vuran Nefise Karatay, aradan geçen yıllarda güzelliğinden bir şey kaybetmedi. Önceki gün Göcek'te deniz sezonunu açan 46 yaşındaki bir çocuk annesi sunucu, formda haliyle de yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.



            ERDEMLER POZU
            Güzel oyuncu Vildan Atasever, müzisyen eşi Mehmet Erdem'le bu fotoğrafını paylaşıp altına şöyle not düştü: "Erdemler iyi bayramlar diler." Çok sık birlikte görüntü vermeyen çifte beğeni yağdı.



                VIP ŞOFÖR
                Birçok dizi ve film projesinin yanı sıra markaların da aranılan yüzü olan Hande Erçel, önceki gün direksiyon başına geçti. Ünlü bir cip markasıyla reklam iş birliği yapan güzel oyuncu, bu çerçevede kullanması için kendisine verilen milyonluk aracıyla şovunu yaptı.



                AİLE SAADETİ
                ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, bayramda kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen ve şimdiden fenomen olan oğulları Karan ile böyle poz verdi.



                BURUK BAYRAM
                Şarkıcı Linet Menaşi, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen konuklar için beyaz bir kıyafet tercih eden şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Yaklaşık 40 gün önce annesini kaybeden Linet, " Bugün annemin doğum günüydü. Eğer hayatta olsaydı şu anda 78 yaşına girecekti. Hala inanamıyorum" diyerek duygusal anlar yaşadı. (Aydın HAMZA)



                    USTA SAHNEDE
                    Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, bayramın 2. günü akşamı Kıbrıs'ta sahne aldı. Sanatçı; "Her konserim benim için bir bayram. Her sahnemde bir bayram heyecanı yaşıyorum. Nice mutlu ve umutlu bayramlarda birlikte olmak dileğiyle" sözleriyle, izleyenlerin bayramını kutlayarak, konserini sonlandırdı.



                    GÜZEL YARDIM
                    Pop müziğin başarılı ismi Ziynet Sali, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü popçu, "Kıyafetlerinizi bir uygulama üzerinden satıp, yardıma muhtaç çocuklar için para topluyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?" şöyle yanıt verdi: "Evet bunu UNICEF bünyesinde yapıyoruz. Çocuklar benim hassas olduğum bir konu. Çok kıyafet birikti. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Çocuklar için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." (Aydın HAMZA)



                    SAHNEDE BEBEK VAR
                    Merve Özbey, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. İkinci bebeğine 6 aylık hamile olan Özbey, güzelliği ve bayrama özel hazırladığı repertuvarıyla misafirlerine harika bir gece yaşattı. İkinci bebeğin isminin henüz belli olmadığını belirten Özbey, "İsim için seçenekler var mı?" sorusunu, "Kızın adını ben koydum, oğlanın adını Kenan'a bıraktım. O da şu anda biraz kararsız" diyerek cevapladı. (Aydın HAMZA)



                        BU TARZ HANDE
                        Hande Yener, biletleri günler öncesinden tükenen konserine The Aticco markasına ait sırt dekolteli siyah mini ceketi ve kostüm değerindeki beyaz Versace ayakkabılarıyla çıktı. Yener, bayram konserinde sahne performansı kadar stiliyle de ilgi odağı oldu.

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                        Haberler Saklambaç Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir zamanlar Çukurova yurt dışında da reytingleri alt üst ediyor
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