Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on birinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Yalnız Kurt 20+ABC1'de %4,78 izlenme oranı ve %11,77 izlenme payı elde ederek en çok izlenen dizi oldu. Dizinin on birinci bölüm etiketi #YolunSonu ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin on birinci bölümünde neler oldu; engellediklerini düşündükleri Yıldırım Projesi'nin tüm dünyaya ilan edilmesi, Mira, Nizam ve Nazar'da şok etkisi yaratır.

Vedat ve Karlov'un öldürülme haberini aldıklarında ise büyük bir korku ve telaşa kapılırlar. Nazar'ın bir an önce ülkeyi terk etmesi, Mira ve Nizam'ın ise bu işle bağlantısının kurulmaması gerekmektedir. Doğan ve Sare ise onların düştüğü bu durumdan memnundurlar.