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    Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan ile adeta savaş halinde

    Eski eşi Ümit Aslan'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyen Ceren Hindistan, kılıcını çekti. Ünlü oyuncu, dudak uçuklatan iddialarda bulundu. Güzel oyuncu eski eşinin tehditlerine böyle gönderme yaptı.

    Ölümüne kavga

    Ceren Hindistan'ın 2018 yılında olaylı bir şekilde boşandığı Ümit Aslan'la kavgası bitmek bilmiyor. Aslan'ın önceki gün hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapan Hindistan'ı ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

    Güzel oyuncu Instagram'da yaptığı paylaşımda "Şimdi babam aradı. kızını son görüşün diye tehdit etmiş babamı. Savcılığa dilekçe vereceğiz pazartesi günü. Kayıtlar elimizde" mesajı yayınladı.

    Eski eşini ima ederek ağır suçlamalarda bulunan Ceren Hindistan, daha sonra da "Gelecek bölümde teknede patlayan, valizden neler döküldüğünü ve tekne temizlenene kadar kimsenin gitmesine izin verilmediğini konuşalım. Şahitler ve delliller huzurunda" paylaşımıyla Ümit Aslan'a bir kez daha meydan okudu.

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    Haberler Saklambaç Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan ile adeta savaş halinde
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