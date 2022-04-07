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    Kadir Doğulu kendisine ‘derviş’ denmesiyle ilgili konuştu! "Bu makam bana hediye edildi"

    Eşi Neslihan Atagül ve birçok ünlü isimle birlikte bir Bektaşiilk tarikatına üye olan Kadir Doğulu, kendisine ‘derviş’ denmesiyle ilgili konuştu: “Bu makam bana hediye edildi. Ben de bu makama layık yaşıyorum.”

    Doğan Savaş
    Kadir makamı!

    Önceki akşam Etiler'de eşi Neslihan Atagül ile dolaşan Kadir Doğulu, aylardır gündemi meşgul eden 'tarikat' haberleriyle ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu. Bektaşiliğe gönül verdiği ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr Ali Osmay Güre'nin kendisine mentörlük yaptığı söylenen Doğulu'nun tarikattaki lakabının da 'derviş' olduğu biliniyordu.

    Bu konuyla ilgili sorular karşısında "Bu bir makam, maneviyat. Çok güzel bir söz vardır; 'Para ile inancın kimde olduğu belli olmaz' diye... Bu makam bana hediye edildi" diyen Kadir Doğulu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    'BURASI BİR OKUL'
    "Biz de evliliğimiz ile duruşumuz ile işimiz ile göstermeye çalışıyoruz bu makamı zaten. Benim komşum bilir, annem bilir, akrabalarım bilir, siz yeni öğrendiniz. Bu havası atılacak bir şey değil. Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar; oyalamaz gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar. Bu makam ve Bektaşilik benden önce de vardı; benden sonra da var olacak. Burası bir okul."

        ŞOK İSİMLER VAR
        Tarikatın bilinen diğer üyeleri arasında Murat Dalkılıç ve şimdiki sevgilisi Sitare Akbaş ile oyuncu Tansel Öngel'in de bulunduğu biliniyor. Çiğdem Batur, Barış Kışlak ve Onur Tuna gibi isimlerin de birkaç sohbete katıldığı iddia ediliyor. Bu tarikata üye olanlar; kurulan sofralarda uzun süren "dua" toplantıları yapıyor.

        Sofranın kuralları bulunuyor, Mesela "baba" dedikleri Ali Osmay Güre yemeğe başlamadan kimse başlamıyor, baba konuşmadan kimse konuşmuyor, telefonlara bakılmıyor. Herkesin yeni bir adının olduğu tarikatta Murat Dalkılıç'ın ismi 'Keremcan', Tansel Öngel'in adı 'Fethican'...

        Sitare Akbaş, Murat Dalkılıç aracılığıyla girdiği tarikata bazı aile fertlerini de götürdü.

            Hande Erçel, o zamanki sevgilisi Dalkılıç tarafından zorla birkaç sohbete götürüldü. Ama çevresi, buna karşı çıkınca popçu ile arasındaki bağı kopardı.

            Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, tarikat liderinin yönlendirmesiyle aynı projede başrolü paylaşacak. Güzel oyuncu, tarikat liderinin önerisiyle 'Sefirin Kızı' isimli diziden 'hastalık' bahanesiyle ayrıldı.
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