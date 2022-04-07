Kadir Doğulu kendisine ‘derviş’ denmesiyle ilgili konuştu! "Bu makam bana hediye edildi"

Önceki akşam Etiler'de eşi Neslihan Atagül ile dolaşan Kadir Doğulu, aylardır gündemi meşgul eden 'tarikat' haberleriyle ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu. Bektaşiliğe gönül verdiği ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr Ali Osmay Güre'nin kendisine mentörlük yaptığı söylenen Doğulu'nun tarikattaki lakabının da 'derviş' olduğu biliniyordu.
Bu konuyla ilgili sorular karşısında "Bu bir makam, maneviyat. Çok güzel bir söz vardır; 'Para ile inancın kimde olduğu belli olmaz' diye... Bu makam bana hediye edildi" diyen Kadir Doğulu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
'BURASI BİR OKUL'
"Biz de evliliğimiz ile duruşumuz ile işimiz ile göstermeye çalışıyoruz bu makamı zaten. Benim komşum bilir, annem bilir, akrabalarım bilir, siz yeni öğrendiniz. Bu havası atılacak bir şey değil. Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar; oyalamaz gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar. Bu makam ve Bektaşilik benden önce de vardı; benden sonra da var olacak. Burası bir okul."