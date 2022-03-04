Nazlı ile Hacı Sabancı, İsviçre'de detoks kampına girdi: 125 bin TL'ye aç kaldılar!

Minicik porsiyonlarla beslenen Nazlı ile Hacı Sabancı'ya uzmanlar tarafından 'aralıklı oruç diyeti' de yaptırıldı. Sosyetik güzel, 72 saat aç kalırken geçtiğimiz yıllarda mide küçültme ameliyatı olan Hacı Sabancı, bu süreyi daha kısa tuttu. Sosyetik çiftin İsviçre'deki detoks macerası ise "Aç kalmak için 125 bin TL vermişler" yorumları yaptırdı.