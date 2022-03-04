Nazlı ile Hacı Sabancı, İsviçre'de detoks kampına girdi: 125 bin TL'ye aç kaldılar!

Ekim 2021'deki düğünlerinden sonra sürekli tatilde olan Nazlı ile Hacı Sabancı, aldıkları kiloları geri vermek için kampa girdi.
İsviçre'deki dünyaca ünlü bir detoks merkezine giden çift, 1 haftalık program için kişi başı 8.800 dolar yani yaklaşık 125 bin TL ödedi. Ozon tedavisinden masaja kadar birçok hizmet alan çifte, özel bir de menü sunuldu.
Minicik porsiyonlarla beslenen Nazlı ile Hacı Sabancı'ya uzmanlar tarafından 'aralıklı oruç diyeti' de yaptırıldı. Sosyetik güzel, 72 saat aç kalırken geçtiğimiz yıllarda mide küçültme ameliyatı olan Hacı Sabancı, bu süreyi daha kısa tuttu. Sosyetik çiftin İsviçre'deki detoks macerası ise "Aç kalmak için 125 bin TL vermişler" yorumları yaptırdı.