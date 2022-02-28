Pedro De Noronha, Tülin Şahin için evrensel çağrı yaptı: Bu hanımefendi nasıl oluyor da hala UNICEF İyi Niyet Elçisi?

Tülin Şahin ile Portekizli işadamı Pedro de Noronha arasında sular bir türlü durulmuyor. 2019'da Siena Leyla adını verdikleri bir kız çocukları olan ancak bir süre sonra yollarını ayıran çift, sürekli birbirlerini suçladı.
Ünlü modelin kendisine kızını göstermediğini iddia eden Portekizli işadamı, 'Siena için adalet' adıyla kurduğu Instagram sayfasında yine ilginç suçlamalarda bulundu.
Dört gün önce kızını görebilmek için yeniden İstanbul'a gelen Noronha, yedi farklı dil bilen Tülin Şahin'i Siena Leyla'ya 'babasıyla iletişim kuramasın diye' yabancı dil öğretmediğini iddia etti.