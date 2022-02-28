Pedro De Noronha, Tülin Şahin için evrensel çağrı yaptı: Bu hanımefendi nasıl oluyor da hala UNICEF İyi Niyet Elçisi?

"Kızım Siena'nın annesi bir Unicef İyi Niyet elçisi. Web sitenizde iyi niyet elçileriniz hakkında şöyle bir ibare bulunmaktadır: 'Onlar, dünyanın dört bir yanındaki çocukların karşılaştıkları zorluklara ışık tutmada kritik bir rol oynamaktadırlar.' Elbette dünya genelinde çocukların karşılaştığı en ciddi sorunlardan birinin, çocuklarını diğer ebeveyne karşı silah olarak kullanan bir ebeveyn olduğu düşünülürse... Bu, masum çocuklara onarılamaz duygusal zarar verebilecek bir şeydir. Tülin'in kızımızı fiilen kaçırdığı ve son 9 ayda sadece bir kez (korumasının yanında) görmeme izin verdiği düşünüldüğünde... Size sorabilir miyim - Sevgili Unicef - bu hanımefendi nasıl oluyor da hala bir Unicef İyi Niyet Elçisi?"