Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pedro De Noronha, Tülin Şahin için evrensel çağrı yaptı: Bu hanımefendi nasıl oluyor da hala UNICEF İyi Niyet Elçisi?

    Pedro De Noronha, kendisine kızını göstermediğini iddia ettiği Tülin Şahin hakkında ‘global bir çağrı’ yaptı. Portekizli işadamı, ‘Bu hanımefendi nasıl oluyor da hala UNICEF İyi Niyet Elçisi?’ diyerek Birleşmiş Milletler yetkililerine seslendi...

    Elçiye zeval olmaz!

    Tülin Şahin ile Portekizli işadamı Pedro de Noronha arasında sular bir türlü durulmuyor. 2019'da Siena Leyla adını verdikleri bir kız çocukları olan ancak bir süre sonra yollarını ayıran çift, sürekli birbirlerini suçladı.

    Ünlü modelin kendisine kızını göstermediğini iddia eden Portekizli işadamı, 'Siena için adalet' adıyla kurduğu Instagram sayfasında yine ilginç suçlamalarda bulundu.

    Dört gün önce kızını görebilmek için yeniden İstanbul'a gelen Noronha, yedi farklı dil bilen Tülin Şahin'i Siena Leyla'ya 'babasıyla iletişim kuramasın diye' yabancı dil öğretmediğini iddia etti.

        "7 farklı dil konuşmanın gücünü bilen biri olarak annen, zamanı geldiğinde babanla iletişim kurama diye sana hiçbir şey öğretmemek için çok çaba sarf ediyor" diyen Pedro de Noronha, hızını alamadı.

        '9 AYDA BİR KEZ GÖRDÜM'
        42 yaşındaki Şahin'in UNICEF İyi Niyet Elçisi olduğunu hatırlatan Portekizli işadamı, 'Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu' yani UNICEF'in yetkililerine sosyal medya aracılığıyla şöyle seslendi:

        "Kızım Siena'nın annesi bir Unicef İyi Niyet elçisi. Web sitenizde iyi niyet elçileriniz hakkında şöyle bir ibare bulunmaktadır: 'Onlar, dünyanın dört bir yanındaki çocukların karşılaştıkları zorluklara ışık tutmada kritik bir rol oynamaktadırlar.' Elbette dünya genelinde çocukların karşılaştığı en ciddi sorunlardan birinin, çocuklarını diğer ebeveyne karşı silah olarak kullanan bir ebeveyn olduğu düşünülürse... Bu, masum çocuklara onarılamaz duygusal zarar verebilecek bir şeydir. Tülin'in kızımızı fiilen kaçırdığı ve son 9 ayda sadece bir kez (korumasının yanında) görmeme izin verdiği düşünüldüğünde... Size sorabilir miyim - Sevgili Unicef - bu hanımefendi nasıl oluyor da hala bir Unicef İyi Niyet Elçisi?"

            Şahin, bir süre önce Noronha'nın sosyal medya üzerinden kendisini aşağılayarak saygınlığını zedelemeye devam ettiğini iddia ederek tedbir talebinde bulundu. Ancak talebi reddedildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
            Haberler Saklambaç Pedro De Noronha, Tülin Şahin için evrensel çağrı yaptı: Bu hanımefendi nasıl oluyor da hala UNICEF İyi Niyet Elçisi?
                SON DAKİKA