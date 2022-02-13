Kağıt mendilde bile vurgun yapan uyanıkları Şeyda Coşkun, sosyal medyada deşifre etti

Uyanıklık yaparak halkı kandırmaya çalışan firmalara tepki çığ gibi büyürken, her gün bir olay daha yaşanmaya devam ediyor. Ünlülerin yaşam koçu olarak tanınan Şeyda Coşkun da önceki gün çıktığı alışveriş turunda mağdur oldu.

Birçok ürünün yanı sıra 1 paket de kağıt mendil alan ünlü isim, eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Aldığı paketin yarısının boş olduğunu gören Coşkun, sosyal medyadan firmaya tepki gösterdi. Ünlü yaşam koçu, paylaştığı ürün fotoğrafına, "Tebrikler buradan da kırp ayıp valla. Paketin yarısı firmada kalmış" yazdı. Coşkun'a destek veren vatandaşlar, firmaya tepki mesajları gönderdi.