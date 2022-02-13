Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kağıt mendilde bile vurgun yapan uyanıkları Şeyda Coşkun, sosyal medyada deşifre etti

    Uyanık firmaların oyunları devam ediyor. Alışveriş turunda kağıt mendil alan Şeyda Coşkun, paketin yarısının boş olduğunu görünce isyan etti. Ünlü yaşam koçu, paylaştığı ürün fotoğrafına, "Tebrikler buradan da kırp ayıp valla. Paketin yarısı firmada kalmış" yazdı.

    Üçkağıtçılar

    Uyanıklık yaparak halkı kandırmaya çalışan firmalara tepki çığ gibi büyürken, her gün bir olay daha yaşanmaya devam ediyor. Ünlülerin yaşam koçu olarak tanınan Şeyda Coşkun da önceki gün çıktığı alışveriş turunda mağdur oldu.

    Birçok ürünün yanı sıra 1 paket de kağıt mendil alan ünlü isim, eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Aldığı paketin yarısının boş olduğunu gören Coşkun, sosyal medyadan firmaya tepki gösterdi. Ünlü yaşam koçu, paylaştığı ürün fotoğrafına, "Tebrikler buradan da kırp ayıp valla. Paketin yarısı firmada kalmış" yazdı. Coşkun'a destek veren vatandaşlar, firmaya tepki mesajları gönderdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Doktora şiddet koruması geliyor
    Haberler Saklambaç Kağıt mendilde bile vurgun yapan uyanıkları Şeyda Coşkun, sosyal medyada deşifre etti
        SON DAKİKA