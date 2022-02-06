Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! 'Hadise’ye aldığı yüzüğe el konulabilir'

Şarkıcı Hadise aşkı Mehmet Dinçerler'e pahalıya patladı. 40 bin dolarlık yüzükle Hadise'ye evlilik teklifi eden Dinçerler'in alacaklıları harekete geçti.
Şirketin kurucu ortağı olan amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" sözleriyle tepki göstermişti. Mehmet Dinçerler ise Instagram hesabını kapatıp borçların kendisine ait olmadığını söylemişti.
YÜZÜK YİNE GÜNDEMDE
Ancak Şenoğlu, önceki gün bir canlı yayında şok eden sözlere imza attı. Şenoğlu, şunları söyledi: "O yüzük bir meteor. Instagram hesabını neden kapattı sizce? Biz o tatilleri gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Onun borcu ile uğraşılırken Dinçerler, tatil yapıyordu.