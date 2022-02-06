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    Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! 'Hadise’ye aldığı yüzüğe el konulabilir'

    Hadise- Mehmet Dinçerler hakkında şok eden iddialar... Dinçerler’in amcasının avukatı, “Kendisi borçludur. Muhammet olan adını Mehmet olarak değiştirdi. En son aşamada Hadise’ye aldığı yüzüğe el konulabilir” dedi...

    Hadise büyük!

    Şarkıcı Hadise aşkı Mehmet Dinçerler'e pahalıya patladı. 40 bin dolarlık yüzükle Hadise'ye evlilik teklifi eden Dinçerler'in alacaklıları harekete geçti.

    Şirketin kurucu ortağı olan amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" sözleriyle tepki göstermişti. Mehmet Dinçerler ise Instagram hesabını kapatıp borçların kendisine ait olmadığını söylemişti.

    YÜZÜK YİNE GÜNDEMDE
    Ancak Şenoğlu, önceki gün bir canlı yayında şok eden sözlere imza attı. Şenoğlu, şunları söyledi: "O yüzük bir meteor. Instagram hesabını neden kapattı sizce? Biz o tatilleri gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Onun borcu ile uğraşılırken Dinçerler, tatil yapıyordu.

        Geceliği 28 bin TL veriyor kaldığı otellere. Otel parasını Hadise'nin verdiğini düşünmüyorum. Bu borç ödenmezse şirket batacak. Mehmet Dinçerler, amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Muhammet olan adını Mehmet olarak değiştirdi. En son aşamada Hadise'ye aldığı yüzüğe el konulabilir."

        Hadise, yüzüğü sosyal medyada paylaşmıştı.

        Mehmet Dinçerler, Hadise aşkından sonra manşetleri süslüyor.
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        Haberler Saklambaç Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! 'Hadise’ye aldığı yüzüğe el konulabilir'
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