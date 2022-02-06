Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! 'Hadise’ye aldığı yüzüğe el konulabilir'

YÜZÜK YİNE GÜNDEMDE

Ancak Şenoğlu, önceki gün bir canlı yayında şok eden sözlere imza attı. Şenoğlu, şunları söyledi: "O yüzük bir meteor. Instagram hesabını neden kapattı sizce? Biz o tatilleri gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Onun borcu ile uğraşılırken Dinçerler, tatil yapıyordu.