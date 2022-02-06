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    Ekranların yeni fenomen dizisi Yalnız Kurt yine zirvede!

    Ekranların yeni fenomen dizisi ‘Yalnız Kurt’ ikinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. ‘Yalnız Kurt’ Cuma gecesinin en çok izlenen dizisi oldu...

    Zirvedeki kurt!

    Yalnız Kurt ikinci bölümüyle AB kategorisinde %5,26 reyting ve %13,47 izlenme payı, ABC1 kategorisinde %6,52 reyting ve %14,81 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi olmayı başardı.

    Dizinin ikinci bölümünde Altay bilmediği bir yerde tanımadığı kişiler tarafından sorguya çekilmektedir. Esra ölmüştür fakat ona birebir benzeyen biri Altay'a neden Ela'nın peşinde olduğunu ve Esra'nın nerede olduğunu sorguladı.

    ARAYA VİKİNG GİRDİ
    Esra'nın öldüğünü bilen Altay gergindi. Karşısındaki Esra'nın ikiz kardeşi Sare'dir, Altay Sare'ye kardeşi Esra'yı Doğan'ın evinden kaçırırken öldüğünü söyledi. Sare sinirlendi ve Altay'a saldırdı. Araya Viking girdi ve Sare'yi sakinleştirdi. Doğan, Nizam'ın mekanına gelerek Esra'yı vurduran Nizam ile tartıştı. Doğan'ın elinde kozu vardı, Nizam'ı yaptığı gizli işleri "yukarıdakilere" söylemekle tehdit etti. Sare'yi Davut'un mekanına getiren Altay, Esra'nın mezarını gösterdi. Kardeşinin ölümüyle yüzleşen Sare kendi işine döndü.

        GERGİNLİK YAŞANDI
        Altay ve Davut yetim olan Esra ve Sare'nin kim olduğu ve Doğan ile bağlantılarına kafa yormaya başladı. Doğan, Esra'nın kaybolması olayını araştırmak için kafes dövüşü yaptırdığı mekanına geldiğinde Altay da oradaydı. Herkese şüpheyle yaklaşan Doğan, ortama gerginlik yaydı. Altay, Ela'nın yerini tespit etti. İnsan kaçakçılarının eline düşen Ela'yı müthiş bir planla kurtardı. Ela'nın teyzesi Sare, Ela'yı korumak adına Hollanda'ya gönderdi.

        Esra'nın ikizi Sare, Doğan'ın Esra'ya olan aşkını biliyordu. Bu yüzden Esra kimliğinde Doğan ile yaşamanın planını yaptı. Doğan, Esra'nın öldüğünü bilmiyordu. Altay Sare'nin planına yardım etmek için Sare'yi vurur. Sare Doğan'ın evine döner. Doğan ilerleyen zamanda Esra'nın (Sare) değişimini fark etse bile durumu anlamlandıramadı. Doğan, Nizam ve Mira, Yıldırım projesi hakkında konuşurken yeni planlar da yapıldı. Altay'ın kafes dövüşünü izlemeye gelen Sare, Viking'e ulaştırmak istediği mesajı kimseye çaktırmadan Altay'a verdi. "Yıldırım Projesi" mesajını görüp şoka uğrayan Altay bu bilgiyle Davut'a gitti. Davut, Altay'a Yavuz Yıldırım'ın onun babası olduğunu anlattı. Her şey yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı.

        Esra'nın ikiz kardeşi Sare, Altay'a tepki gösterdi.
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            Haberler Saklambaç Ekranların yeni fenomen dizisi Yalnız Kurt yine zirvede!
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