Ekranların yeni fenomen dizisi Yalnız Kurt yine zirvede!

Yalnız Kurt ikinci bölümüyle AB kategorisinde %5,26 reyting ve %13,47 izlenme payı, ABC1 kategorisinde %6,52 reyting ve %14,81 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi olmayı başardı.
Dizinin ikinci bölümünde Altay bilmediği bir yerde tanımadığı kişiler tarafından sorguya çekilmektedir. Esra ölmüştür fakat ona birebir benzeyen biri Altay'a neden Ela'nın peşinde olduğunu ve Esra'nın nerede olduğunu sorguladı.
ARAYA VİKİNG GİRDİ
Esra'nın öldüğünü bilen Altay gergindi. Karşısındaki Esra'nın ikiz kardeşi Sare'dir, Altay Sare'ye kardeşi Esra'yı Doğan'ın evinden kaçırırken öldüğünü söyledi. Sare sinirlendi ve Altay'a saldırdı. Araya Viking girdi ve Sare'yi sakinleştirdi. Doğan, Nizam'ın mekanına gelerek Esra'yı vurduran Nizam ile tartıştı. Doğan'ın elinde kozu vardı, Nizam'ı yaptığı gizli işleri "yukarıdakilere" söylemekle tehdit etti. Sare'yi Davut'un mekanına getiren Altay, Esra'nın mezarını gösterdi. Kardeşinin ölümüyle yüzleşen Sare kendi işine döndü.