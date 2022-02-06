Ekranların yeni fenomen dizisi Yalnız Kurt yine zirvede!

Esra'nın ikizi Sare, Doğan'ın Esra'ya olan aşkını biliyordu. Bu yüzden Esra kimliğinde Doğan ile yaşamanın planını yaptı. Doğan, Esra'nın öldüğünü bilmiyordu. Altay Sare'nin planına yardım etmek için Sare'yi vurur. Sare Doğan'ın evine döner. Doğan ilerleyen zamanda Esra'nın (Sare) değişimini fark etse bile durumu anlamlandıramadı. Doğan, Nizam ve Mira, Yıldırım projesi hakkında konuşurken yeni planlar da yapıldı. Altay'ın kafes dövüşünü izlemeye gelen Sare, Viking'e ulaştırmak istediği mesajı kimseye çaktırmadan Altay'a verdi. "Yıldırım Projesi" mesajını görüp şoka uğrayan Altay bu bilgiyle Davut'a gitti. Davut, Altay'a Yavuz Yıldırım'ın onun babası olduğunu anlattı. Her şey yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı.