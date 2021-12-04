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    Burak Yamantürk, çocuklarının annesi Özge Özpirinçci'nin kopyası olduğunu söyledi

    Kızları Mercan’ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Burak Yamantürk, çocuklarının annesi Özge Özpirinçci’nin kopyası olduğunu söyledi. 35 yaşında anne olan Özge Özpirinçci, doğum sonrası ilk fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Anasının kopyası

    Çiçeği burnunda baba Burak Yamantürk, önceki gün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde görüntülendi. Kızları Mercan'ı kucaklarına aldıklarını ve çok heyecanlı olduklarını ifade eden Yamantürk, "Mercan da Özge de çok iyi. Ben doğuma da girdim. Çocuğumu ilk gördüğümüz andan itibaren mutluluktan ağladım" dedi.

    Bebeklerinin adını kendisinin koyduğunu ifade eden Yamantürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aklımızda isimler vardı fakat karar vermemiştik. Doğduğu an koydum adını. Mercan'ı ilk kucağıma aldığımda direk 'Özge' dedim. Annesine çok benziyor. Bugün onun altını bile değiştirdim. Çok tatlı bir telaş."

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    Hani yalandı!
    Haberler Saklambaç Burak Yamantürk, çocuklarının annesi Özge Özpirinçci'nin kopyası olduğunu söyledi
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