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    Galatasaray'a yeni bir Cezayirli yıldız daha! Boudaouı süprizi

    Galatasaray gençleştirme operasyonuna tam gaz devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibi Nice’te forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui’yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

    Boudaouı süprizi

    Galatasaray devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesindeki yeni hedefi Fransa'dan… Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray, Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Hicham Boudaoui için harekete geçti.



    4 MİLYON EURO VERDİLER
    Boudaouı ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray önümüzdeki günlerde oyuncu için kulübü Nice ile resmi görüşmelere başlayacak. Bu sezon Fransız ekibinde 10 maçta görev alan 22 yaşındaki Cezayirli orta saha 2 gol, 1 de asist üretti. Boudaoui, 2019 yılında Paradou'dan Nice'e 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.



    10 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
    Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yetenekli futbolcu, 10 kez de Cezayir Milli Takım formasını giydi. Bu transfer konusunda Sofiane Feghouli'nin de aracılık yaptığı öğrenildi.



        94 MAÇTA 17 GOLE KATKI VERDİ
        Galatasaray'ın transfer listesindeki Boudaoui, kariyerinde 94 maça çıktı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 gole imza atarken 9 da asist üretti.

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