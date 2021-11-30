Organları birer birer alarm veriyor! Seren eriyor

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil'den kötü haber geldi.
Geçirdiği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya kadar düşen Serengil, zayıflama merakı konusunda kadınları uyararak, "Bu konuda kimse beni örnek almasın. Çok yanlış bir karar verdim" sözleriyle pişmanlığını dile getirmişti.
Önceki gün sağlık sorunları nedeniyle ekrana ara veren ünlü sanatçı, sağlık durumuyla ilgili şu korkutan açıklamayı yaptı: "1 buçuk yıldır bende arızalar kaldı. Yavaş yavaş organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Safra kesem, böbrek ve karaciğerimde sorunlar var. Siroza çevirmek üzere. Karaciğerimi kaybetme durumum var. Ameliyat olmam gerekiyor. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boydan kaybettim. 6 ayda boyum kısaldı. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Bütün kan bağırsağa pompalanıyor. Korkuyorum. Sizler için, köpeklerim için iyi olmaya bakacağım."