Organları birer birer alarm veriyor! Seren eriyor





Önceki gün sağlık sorunları nedeniyle ekrana ara veren ünlü sanatçı, sağlık durumuyla ilgili şu korkutan açıklamayı yaptı: "1 buçuk yıldır bende arızalar kaldı. Yavaş yavaş organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Safra kesem, böbrek ve karaciğerimde sorunlar var. Siroza çevirmek üzere. Karaciğerimi kaybetme durumum var. Ameliyat olmam gerekiyor. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boydan kaybettim. 6 ayda boyum kısaldı. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Bütün kan bağırsağa pompalanıyor. Korkuyorum. Sizler için, köpeklerim için iyi olmaya bakacağım."

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