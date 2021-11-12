Türkiye ve dünya ‘Kuruluş Osman’a kilitlendi! Yine nefesler tutuldu

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında büyük heyecanla izlenen 70'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.







#TürkDizÇökmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de birinci ve dünya gündeminde altıncı sırada yer bulan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de rakipsizdi.







Sevilen dizi Tüm Kişiler'de %10,05 izlenme oranı ve 25,50 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,63 izlenme oranı ve %23,34 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.







Tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

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