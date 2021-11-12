Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye ve dünya ‘Kuruluş Osman’a kilitlendi! Yine nefesler tutuldu

    Atv’nin sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’ yine kural bozmadı. Reytinglerin zirvesine yerleşen dizi sosyal medyada da #TürkDizÇökmez etiketiyle dünya listesine girdi.

    Türkiye ve dünya ‘Kuruluş Osman’a kilitlendi!

    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında büyük heyecanla izlenen 70'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.



    #TürkDizÇökmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de birinci ve dünya gündeminde altıncı sırada yer bulan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de rakipsizdi.



    Sevilen dizi Tüm Kişiler'de %10,05 izlenme oranı ve 25,50 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,63 izlenme oranı ve %23,34 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.



    Tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Samuray kılıçlı vahşette şoke eden gerçek
    Haberler Saklambaç Türkiye ve dünya ‘Kuruluş Osman’a kilitlendi! Yine nefesler tutuldu
        SON DAKİKA