Jose Sosa ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor! O iddialara şoke eden yanıt verdi

Güzel oyuncu Melisa Döngel'den itiraf gibi açıklama geldi. İşadamı Deniz Şahin'den ayrıldıktan sonra "Öyle gerekti. İlişki toksik hale geldi yani" ifadelerini kullanan genç oyuncu, vakit kaybetmeden Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ile yakınlaşmıştı.
Carolina Alurralde ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan iki çocuk babası Sosa ile fanatik Fenerbahçeli Melisa Döngel'in Karaköy'de bir barda sarmaş dolaş eğlendiği konuşulmuştu.
Her habere yalanlama yapan Döngel, çıkan bu iddialar karşısında ise sessiz kalmıştı.