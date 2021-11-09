Güzel buluşma! Melike Öcalan ve Ahu Karaduman... | 9 Kasım magazin haberleri





VEFALI SEVCAN

Ünlü türkücü Sevcan Orhan, Anadolu Yakası'nın en yeni ve en dinamik eğlence adresi olan Mahsus Sahne'de muhteşem bir performansa imza attı. Gecenin açılışını hareketli şarkılar ile yaptı. Güzel sanatçının gündeminde Müslüm Gürses'le ilgili tartışma da vardı. Orhan, "Birileri çıkıp Müslüm Gürses'in yaptığı müzikle ilgili konuşup "kıro'' gibi yakışıksız bir ifade kullanmış. Arabesk de Müslüm Gürses de bu ülkenin gerçeğidir. Gürses yaşadığı dönemin aynasıdır. Her kim ki onu ve müziğini inkar ederse yaşadığı dönemi inkar eder" ifadesini kullandı.



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