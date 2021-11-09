Güzel buluşma! Melike Öcalan ve Ahu Karaduman... | 9 Kasım magazin haberleri

GÜZEL BULUŞMA
YAZ aylarında verdiği birbirinden renkli pozlarla adından söz ettiren Melike Öcalan, sağlık ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman'la buluştu. Güzel sunucu, Karaduman'ın Bodrum'da açtığı şubesinden sonra bu kez İstanbul Caddebostan'daki şubesine giderek seanslara başladı.
YILDIZLI İLTİFAT
Koray Avcı, önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Avcı, şarkılarına eşlik eden sevenlerine "Bizim sahnemizde dansçı yok, uçan kaçan yok, sahnemizin yıldızı sizsiniz" diyerek teşekkür etti.
GÜL GİBİ KONSER
Muazzez Ersoy, haftasonu Kuşadası'nda yeni açılan Ada Maksim Gazinosu'nda sahnedeydi. Gazino kültürü olan gül gönderme yeniden trend oldu. Gece boyunca Ersoy'un ayaklarının dibine güller döküldü.