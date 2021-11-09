Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Güzel buluşma! Melike Öcalan ve Ahu Karaduman... | 9 Kasım magazin haberleri

    Yaz aylarında verdiği birbirinden renkli pozlarla adından söz ettiren Melike Öcalan, sağlık ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman'la buluştu. İşte sizler için Saklambaç'tan derlediğimiz magazin haberleri...

    Güzel buluşma

    GÜZEL BULUŞMA
    YAZ aylarında verdiği birbirinden renkli pozlarla adından söz ettiren Melike Öcalan, sağlık ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman'la buluştu. Güzel sunucu, Karaduman'ın Bodrum'da açtığı şubesinden sonra bu kez İstanbul Caddebostan'daki şubesine giderek seanslara başladı.



    YILDIZLI İLTİFAT
    Koray Avcı, önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Avcı, şarkılarına eşlik eden sevenlerine "Bizim sahnemizde dansçı yok, uçan kaçan yok, sahnemizin yıldızı sizsiniz" diyerek teşekkür etti.



    GÜL GİBİ KONSER
    Muazzez Ersoy, haftasonu Kuşadası'nda yeni açılan Ada Maksim Gazinosu'nda sahnedeydi. Gazino kültürü olan gül gönderme yeniden trend oldu. Gece boyunca Ersoy'un ayaklarının dibine güller döküldü.



        'HEPSİ' DEĞİL GÜLÇİN TEK
        Müzık kariyerine tek başına devam eden, Gülçin Ergül, iddialı döndü. Güzel şarkıcı, yepyeni R&B tarzındaki "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" isimli teklisini beğeniye sunmaya hazırlanıyor. Ergül'ün single çalışması Cuma günü dijital platformlarda, klibi ise resmi YouTube kanalında yayında olacak.



        FUTBOLLA İLGİSİ YOK
        Beşiktaş'ın efsane futbolcusu 'Sarı Fırtına' lakaplı Metin Tekin, oyuncu olan oğlu Taro Emir hakkında konuştu. Tekin, oğlunun Beşiktaşlı olmaktan gurur duyduğunu ancak futbolla ilgisi olmadığını söyledi.



        SÜRPRİZ BULUŞMA
        Sevilen şarkıcılar Emre Kaya ile Soner Sarıkabadayı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sabah yürüyüşüne çıkan ikili, uzun bir aradan sonra buluşarak hasret giderirken, yeni projeler üzerine konuştuklarını belirtti. İkilinin sürpriz bir çalışma yapacağı öğrenildi.



            AŞK GÜZELLEŞTİRDİ
            Sosyal medya paylaşımlarıyla rekor beğeni sayısına ulaşan Hande Erçel, bu kez ev hallerini paylaştı. Ayna karşısında poz veren oyuncunun fotoğrafı büyük beğeni topladı. Kerem Bürsin aşkıyla çok mutlu olan Erçel'e, "Aşk seni güzelleştirdi" yorumları yapıldı.



            ATİNA ÇIKARMASI!
            Şarkıcı Tuğba Özerk, çok yakında müzikseverlerle buluşturacağı maxi single'ının çalışmalarını bitirir bitirmez soluğu Atina'da aldı. Eşi Gökmen Tanaçar'ın işleri için gittiği Atina'da ona eşlik eden Tuğba Özerk, oldukça mutluydu.



            PİLOT OLDU             SEÇKİN
            Özdemir, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ayaküstü soruları yanıtlayan yakışıklı oyuncu, "Pilot oldum" dedi. Özdemir, aldığı eğitim sonrası artık yalnız başına uçmaya başladığını söyledi. (Aydın HAMZA)



                TEŞEKKÜR ETTİ
                Geçtiğimiz hafta kızı Leyla'yı kucağına alıp üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, duygularını paylaştı: "Bin şükür Leyla'nın da benim de sağlığımız yerinde. Dualarınız için bin kez teşekkür ederim."



                PEMBELİ EFSANE
                Gülden Karaböcek yeni yaşını kızı Nur ve oyuncu Yağız Yılmaz ile kutladı. Pembe renge olan tutkusuyla bilinen Karaböcek, pembe renk balonlar ve pembe renkli montu ile dikkat çekti.



                PINAR MODASI
                Başarılı modacı Pınar Kerimoğlu, "Lady Estrella" markasıyla sınırları aştı. İki çocuk annesi güzel modacı, Nişantaşı'ndaki mağazasını uluslararası arenaya taşıdı. İlk mağazasını New York'ta açtı. Bu zincire Londra ve Paris katıldı. Şimdi de dünyaca ünlü Sofitel Dubai Jumeirah Beach Otel'de mağaza açacağını açıkladı.



                    VEFALI SEVCAN
                    Ünlü türkücü Sevcan Orhan, Anadolu Yakası'nın en yeni ve en dinamik eğlence adresi olan Mahsus Sahne'de muhteşem bir performansa imza attı. Gecenin açılışını hareketli şarkılar ile yaptı. Güzel sanatçının gündeminde Müslüm Gürses'le ilgili tartışma da vardı. Orhan, "Birileri çıkıp Müslüm Gürses'in yaptığı müzikle ilgili konuşup "kıro'' gibi yakışıksız bir ifade kullanmış. Arabesk de Müslüm Gürses de bu ülkenin gerçeğidir. Gürses yaşadığı dönemin aynasıdır. Her kim ki onu ve müziğini inkar ederse yaşadığı dönemi inkar eder" ifadesini kullandı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Tarihin önündeki engeller kalkıyor
                    Haberler Saklambaç Güzel buluşma! Melike Öcalan ve Ahu Karaduman... | 9 Kasım magazin haberleri
                        SON DAKİKA