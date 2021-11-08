Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hülya Avşar, 3 yıl aradan sonra sahneye çıktı! "Photoshop'suz güzel" dedirtti

    Ağaoğlu Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino’da önceki akşam Hülya Avşar ve Kubat ikilisi sahne aldı. Üç yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alan Avşar, sevenlerinin karşısına Melih Yazgan imzalı siyah derin yırtmaçlı bir kıyafet ile çıkarak yıllara meydan okuyan güzelliği ile misafirlerini büyüledi.

    Organik Hülya

    Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da önceki akşam Hülya Avşar ve Kubat ikilisi sahne aldı. Üç yıl aradan sonra İstanbul'da sahne alan Avşar, sevenlerinin karşısına Melih Yazgan imzalı siyah derin yırtmaçlı bir kıyafet ile çıkarak yıllara meydan okuyan güzelliği ile misafirlerini büyüledi.

    FARKINI GÖSTERDİ
    Yaklaşık     iki saat sahnede kalan 58 yaşındaki Avşar, kıyafeti ile ilgili "Benim seyircim her zaman çok şık giyinir. Ben de bu gece size özel giyindim" dedi.

    Diğer ünlülerin aksine sahne fotoğraflarına Photoshop yaptırmayan Avşar Kızı, "Organik güzel Hülya" dedirtti.

    Avşar'ı dinleyenler arasında kızı Zehra Çilingiroğlu da vardı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meteoroloji uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
    Haberler Saklambaç Hülya Avşar, 3 yıl aradan sonra sahneye çıktı! "Photoshop'suz güzel" dedirtti
        SON DAKİKA