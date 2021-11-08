Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, reyting rekorları kırdı

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 27. bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %8,99 izlenme oranı ve %22,39 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra #Hesaplaşma Vakti etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.