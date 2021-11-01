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    Mustafa Ceceli'nin Rottweiler cinsi köpeklere karşı özel merakı olduğu ortaya çıktı

    Hayvan sevgisiyle bilinen Mustafa Ceceli'nin Rottweiler cinsi köpeklere karşı özel merakı olduğu ortaya çıktı. Rottweiler Derneği As Başkanı Şenol Tunç'un sahibi olduğu Hause Of Istanbul'da 'Başaramadım' adlı şarkısının klibini çeken Ceceli'nin bu ırka karşı sevgisi çekimler sırasında da tavan yaptı.

    Ödüllü dostlar

    Hayvan sevgisiyle bilinen Mustafa Ceceli'nin Rottweiler cinsi köpeklere karşı özel merakı olduğu ortaya çıktı. Rottweiler Derneği As Başkanı Şenol Tunç'un sahibi olduğu Hause Of Istanbul'da 'Başaramadım' adlı şarkısının klibini çeken Ceceli'nin bu ırka karşı sevgisi çekimler sırasında da tavan yaptı.

    Çekimler sonrasında bile eşi Selin İmer ile birlikte sık sık köpek çiftliğini ziyaret eden Ceceli, çiftliğin şampiyon köpekleri Ateş ve Brando ile bol bol vakit geçirmeye başladı. İki Rottweiler, uluslararası yarışmalarda birçok kez şampiyonluk ve madalya ödülleri kazandı.

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    Haberler Saklambaç Mustafa Ceceli'nin Rottweiler cinsi köpeklere karşı özel merakı olduğu ortaya çıktı
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