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    'Kuruluş Osman', 68'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı

    Ekranların en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 68'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkünHayali etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan dizi reytinglerde de yine rakipsizdi.

    Zirvenin hakimi

    Ekranların en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 68'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkünHayali etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan dizi reytinglerde de yine rakipsizdi.

    'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %8,86 izlenme oranı ve 23,58 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,33 izlenme oranı ve %22,92 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu. 'Kuruluş Osman' tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

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    Haberler Saklambaç 'Kuruluş Osman', 68'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı
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