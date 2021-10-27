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    Aras Bulut İynemli'den yeni projesi hakkında konuştu: Hayatımın rolü olacak!

    Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, reklam yüzü olduğu firmanın tanıtımına katıldı. Aras Bulut İynemli, Atatürk’ü canlandıracağı için heyecanlı olduğunu açıkladı...

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Hayatımın rolü olacak!

    Vodafone'un reklam yüzü seçilen oyuncu Aras Bulut İynemli, şirketin yeni online alışveriş platformu "Her Şey Yanımda"nın lansmanına katıldı.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı için çok heyecanlı olduğunu açıkladı.

    'ÇALIŞMALARA BAŞLADIM'
    Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Benim için çok zor ve ama bir o kadar da anlamlı bir rol. Şimdi tam olarak ayrıntı vermek istemiyorum ama heyecanlı bir şekilde çalışmalara başladım. Hazırlık süreci de bana kalsın. Role nasıl hazırlandığım anlatmayayım şimdi..."

    İynemli, sevgilisi Bige Önal'la ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

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    Haberler Saklambaç Aras Bulut İynemli'den yeni projesi hakkında konuştu: Hayatımın rolü olacak!
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