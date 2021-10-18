La Casa De Papel'i Pedro Alanso'ya İstanbul'da yoğun ilgi

İspanyol yapımı "La casa de papel" dizisinde canlandırdığı "Berlin" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan Pedro Alonso, yeni çıkan kitabı 'Filipo'nun Kitabı'nın imza günü için İstanbul'daydı. İstinyePark D&R mağazasında hayranları ile objektiflere takılan Alonso, yaklaşık 4 saat yerli ve yabancı sevenleri ile bir aradaydı. İspanyol oyuncu yoğun ilgi gören imza gününde, yaklaşık 700 kitap, poster, afiş ve fotoğraflarını imzaladı.





Gördüğü ilgi karşısında şaşıran başarılı oyuncu, katılım ve yoğunluk için hayranlarına teşekkür etti. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen etkinlikte, hayranları uzaktan öz çekim gerçekleştirme üzüntüsü yaşadı. Sempatik oyuncu, bazı küçük hayranlarının üzüntülerine dayanamayarak esneklik gösterip onları mutlu etmeyi de ihmal etmedi.