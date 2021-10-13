Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğünündeki o detay dikkat çekti! Sabancı Ailesi’nin gözde gelini Pınar Sabancı herkesi şaşırttı

    İş insanı Hacı Sabancı, Nazlı Kayı ile evlendi. Sabancı Ailesi’nin gözde gelini Pınar Sabancı ise akrabasının düğününe gitmedi. Hiçbir fotoğrafı da beğenmedi!

    Gelinlerin savaşı!

    Sosyete, geçtiğimiz hafta Sabancı Ailesi'nin düğününde bir araya geldi. Ailenin genç veliahtı Hacı Sabancı bir süredir birlikte olduğu Nazlı Kayı ile Boğaz'daki yalısında evlendi.

    Düğüne sosyete dünyasından çok sayıda isim katılırken bir kişi eksikti. Söz konusu isim ise medyanın da yakından tanıdığı Pınar Sabancı'nın ta kendisiydi!

    DEDİKODULAR BİTMEK BİLMİYOR
    Yalçın Sabancı'nın oğlu İlhan Sabancı ile evli olan Pınar Sabancı, kuzeninin düğününe gitmedi. Üstelik düğünle ilgili hiçbir fotoğrafı beğenmedi.

        Yeni gelin Nazlı Kayı'nın düğün karelerini görmezden geldi. Herkes "Küsler mi" sorusuna merak ararken iki taraf da ser verip sır vermedi. Bu arada Yalçın Sabancı, Hacı Sabancı'nın babası Ömer Sabancı ile kuzen...

        Pınar Sabancı'nın çiçeği burnunda çifti tebrik dahi etmediği belirtildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TÜGVA’dan Saymaz’a tepki!
        Haberler Saklambaç Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğünündeki o detay dikkat çekti! Sabancı Ailesi’nin gözde gelini Pınar Sabancı herkesi şaşırttı
            SON DAKİKA