Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğünündeki o detay dikkat çekti! Sabancı Ailesi’nin gözde gelini Pınar Sabancı herkesi şaşırttı

Sosyete, geçtiğimiz hafta Sabancı Ailesi'nin düğününde bir araya geldi. Ailenin genç veliahtı Hacı Sabancı bir süredir birlikte olduğu Nazlı Kayı ile Boğaz'daki yalısında evlendi.
Düğüne sosyete dünyasından çok sayıda isim katılırken bir kişi eksikti. Söz konusu isim ise medyanın da yakından tanıdığı Pınar Sabancı'nın ta kendisiydi!
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Yalçın Sabancı'nın oğlu İlhan Sabancı ile evli olan Pınar Sabancı, kuzeninin düğününe gitmedi. Üstelik düğünle ilgili hiçbir fotoğrafı beğenmedi.