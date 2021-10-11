atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yine heyecan doluydu

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam 23. Bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #Tekİhtiyacım etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı. Dizide Asiye, Doruk'un sakladığı gerçeği öğrendi.