Dengeler değişiyor! Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli’nin ölümü herkesi yasa boğuyor!

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumdu. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlayacak.

Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlayacak. Fekeli'nin ani ölümünden şüphelenen Lütfiye ise sır perdesini aralamak için harekete geçecek. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışacak. Sevilen dizi bu akşamki bölümüyle yine nefes kesecek.

Amcasını kaybeden Fikret, son görevini yerine getirip cenazesini omuzladı. Fikret ile Hakan arasında ise gerilim başlıyor.

YÜREK BURKAN SAHNELER

Fekeli'ye gözyaşlarıyla veda eden Lütfiye, ölümden şüphelendi. Lütfiye, sır perdesini aralamak için düğmeye basacak.