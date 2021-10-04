Rachel Araz kabus dolu bir gece yaşadı! Gözünü açtığında davetsiz misafirle göz göze geldi!

Sosyal medyanın gözde sosyetiği Rachel Araz, önceki gün yaşadığı kabusu paylaştı. Gece uyuduktan sonra yatak odasında sesler duyan Araz, saat 03.00'da eşi Sami Kiresepi'yi uyandırarak "Oda da biri var" dedi. Eşi ise "Yat rüya gördün galiba" cevabı verdi. Rachel, aynı sesleri duymaya devam etti. 04.00'da bir daha uyandı. Sesler geçmedi ve sabah 05.00'da hışımla yataktan fırlayan Araz, eşine ışıkları açtırdı.

"KEDİ AĞLAMAYA BAŞLADI"

Yatağının başındaki fareyle göz göze gelen Araz, şunları söyledi: "Ne yapacağımı bilemedim. Birden ortadan kayboldu. Daha sonra banyodan ses geldi. Camları açtık kapıyı kapattık. Bizim kedilerden birini getirelim belki ondan korkar dedim. Kediyi getirdik banyonun önünde durdu. Kedi ağlamaya başladı. Çünkü fareyle kedi aynı boydaydı. Sonuç itibariyle camdan dışarı çıkmasını sağladık. O kadar tatlı bir fare ki çizgi film gibiydi."

Rachel Araz, milyon dolarlık evini baştan aşağı ilaçlattığını söyledi.

Sosyetik güzel evinin camından dışarı kaçan fareyi görüntüledi.