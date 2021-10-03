Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sosyete dünyası bu skandalla çalkalanıyor! Kocasının aşk yaşadığı şarkıcıyı asansörde tekme tokat dövdü

    Ünlü bir iş kadını, kocasıyla yasak aşk yaşayan şarkıcıyı takibe aldı. Asansörde yakaladığı şarkıcıya hayatının şokunu yaşattı.Sosyetik kadın, sarışın güzeli asansörde dövüp, kıyafetlerini parçaladı.

    Yasak aşk dayağı

    Magazin ve sosyete dünyası şu sıralar asansör dedikodusuyla çalkalanıyor. İddiaya göre ünlü bir iş kadını kocasıyla yasak aşk yaşayan sarışın şarkıcıyı dedektif gibi takibe alıp dövdü.

    Snob Magazin'in iddiasına göre olay şöyle gelişti: Ünlü bir kadın şarkıcı, evli iş insanıyla aşk yaşamaya başladı. İş insanı, yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle kalmak için Fulya'daki bir rezidansta ev kiraladı.

    İkili, 1.5 ay boyunca gizli gizli Fulya'daki evlerinde buluştu. Şarkıcı, mutluyken, iş kadını ise mutsuzdu! Zengin sevgilisinin jestleriyle her gün havalara uçan şarkıcı, sık sık kameralar önünde ahlak dersi verse de kendisi fena faka bastı.

        İş kadını, takibe aldığı şarkıcıyı Fulya'daki rezidansta buldu. Aynı asansöre binen iş kadını, kimliğini açıklayıp şarkıcıya saldırmaya başladı. Önce sarışın güzelin pırlantalarını çıkaran iş insanı, daha sonra kıyafetlerini de parçaladı.

        Olay yerine güvenlikler geldi. İş kadını "Polis çağırın ben bu kadını dövdüm" dedi.

        Sarışın şarkıcı ise rezaletin büyümemesi için güvenliklere, polis çağırmamasını söyledi. Üstü başı paramparça evine giren şarkıcı o günden beri görüntü vermemek için evinden çıkmıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Askere gidene erken emeklilik
        Haberler Saklambaç Sosyete dünyası bu skandalla çalkalanıyor! Kocasının aşk yaşadığı şarkıcıyı asansörde tekme tokat dövdü
            SON DAKİKA