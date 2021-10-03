Sosyete dünyası bu skandalla çalkalanıyor! Kocasının aşk yaşadığı şarkıcıyı asansörde tekme tokat dövdü

Magazin ve sosyete dünyası şu sıralar asansör dedikodusuyla çalkalanıyor. İddiaya göre ünlü bir iş kadını kocasıyla yasak aşk yaşayan sarışın şarkıcıyı dedektif gibi takibe alıp dövdü.
Snob Magazin'in iddiasına göre olay şöyle gelişti: Ünlü bir kadın şarkıcı, evli iş insanıyla aşk yaşamaya başladı. İş insanı, yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle kalmak için Fulya'daki bir rezidansta ev kiraladı.
İkili, 1.5 ay boyunca gizli gizli Fulya'daki evlerinde buluştu. Şarkıcı, mutluyken, iş kadını ise mutsuzdu! Zengin sevgilisinin jestleriyle her gün havalara uçan şarkıcı, sık sık kameralar önünde ahlak dersi verse de kendisi fena faka bastı.