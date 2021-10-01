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    Ahu Karaduman Bodrum'daki yeni şubesini Yalıkavak'ta açtı

    Sağlık ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman Bodrum’daki yeni şubesini Yalıkavak’ta açtı. Ece Vahapoğlu da davete katılarak yakın dostu Ahu Hanım’a destek verdi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 1 Ekim tarihli Saklambaç haberleri.

    Sağlıklı davet

    Sağlık ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman Bodrum'daki yeni şubesini Yalıkavak'ta açtı. Ece Vahapoğlu da davete katılarak yakın dostu Ahu Hanım'a destek verdi.

    YENİ MODA DOĞALLIK
    Sosyetede     çok sayıda ünlünün saçlarını emanet ettiği Fatih Sarıkaya, 2022 yılında saçlar ve kaşlarda önemli değişimler olacağını belirtti. Ünlü saç stilistinin doğal saç renklerinin tüm dünyada yeniden moda olacağını söylemesi akıllara Eda Taşpınar ve Özge Özpirinçci'yi getirdi. Sarıkaya, yüz yapısına göre bilgisayar destekli kaş tasarımlarının da yeni trend olacağını söyledi.

    BABA-KIZ GEZİNTİ
    Şafak Sezer, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Ünlü komedyen, kızı Sudem ile dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi. Sezer, "Canım kızım ile alışverişlere beraber gitmeye başladık. Babasını hiçbir zaman yalnız bırakmaz" dedi.

        GENÇLİK SIRRI AŞKI
        Şarkıcı Tayfun Duygulu, önceki gün eşi Tuğçe Duygulu ile City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı, "Yıllardır hiç yaşlanmıyorsunuz, sırrınız ne?" sorusuna "Aşktan, eşime çok aşığım" diye cevap verdi.

        ÇORAPTA MESAJ
        Şarkıcı Duygu Güneş önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Yeni şarkısı "Akışa Bırakıyoruz"u sevenleriyle buluşturan Güneş'in çoraplarında şarkısının adı yazıyordu.

        ŞIK BULUŞMA
        Damat Tween, tüm dünyada 200'den fazla mağazada sunacağı yeni koleksiyonunun tanıtımını Novikov İstanbul'da gerçekleştirdi. Büşra Orakçıoğlu'nun evsahipliği yaptığı davete, İbrahim Kutluay, Özge Ulusoy, Yasemin Şefkatli ve daha birçok ünlü isim katıldı.

            AYAĞI YERE SAĞLAM BASIYOR
            Azerbaycan markası Aeedam by Zara Aida'nın yeni koleksiyonu "Revival"ın lansmanında Hande Yener rüzgarı esti. Markanın kurucusu Zara Aida Yeganova ile poz veren Hande Yener, 20 bin liralık Versace botlarıyla dikkat çekti. Doğan SAVAŞ.

            AMADEUS RÜZGARI
            Selçuk Yöntem,             Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın başrollerini paylaştığı "Amadeus"un Ekim ayı biletleri, Biletix'te satışta… Gördükleri ilgiden memnun kalan Selçuk Yöntem, "Seyircimize sonsuz teşekkür" dedi.

            DEMET GÜVENDE!
            Demet Akalın ve Okan Kurt önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Mağazaları el ele turlayan ikili, kışlık eksiklerini tamamladı. Maskesiz gezen Demet Akalın, "Aşılarımızı olduk, artık kendimizi güvende hissediyoruz" diyerek şaşırttı.
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            Haberler Saklambaç Ahu Karaduman Bodrum'daki yeni şubesini Yalıkavak'ta açtı
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