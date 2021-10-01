Sağlık ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman Bodrum'daki yeni şubesini Yalıkavak'ta açtı. Ece Vahapoğlu da davete katılarak yakın dostu Ahu Hanım'a destek verdi.
YENİ MODA DOĞALLIK
Sosyetede çok sayıda ünlünün saçlarını emanet ettiği Fatih Sarıkaya, 2022 yılında saçlar ve kaşlarda önemli değişimler olacağını belirtti. Ünlü saç stilistinin doğal saç renklerinin tüm dünyada yeniden moda olacağını söylemesi akıllara Eda Taşpınar ve Özge Özpirinçci'yi getirdi. Sarıkaya, yüz yapısına göre bilgisayar destekli kaş tasarımlarının da yeni trend olacağını söyledi.
BABA-KIZ GEZİNTİ
Şafak Sezer, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Ünlü komedyen, kızı Sudem ile dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi. Sezer, "Canım kızım ile alışverişlere beraber gitmeye başladık. Babasını hiçbir zaman yalnız bırakmaz" dedi.