Ahu Karaduman Bodrum'daki yeni şubesini Yalıkavak'ta açtı

YENİ MODA DOĞALLIK

Sosyetede çok sayıda ünlünün saçlarını emanet ettiği Fatih Sarıkaya, 2022 yılında saçlar ve kaşlarda önemli değişimler olacağını belirtti. Ünlü saç stilistinin doğal saç renklerinin tüm dünyada yeniden moda olacağını söylemesi akıllara Eda Taşpınar ve Özge Özpirinçci'yi getirdi. Sarıkaya, yüz yapısına göre bilgisayar destekli kaş tasarımlarının da yeni trend olacağını söyledi.