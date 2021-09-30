Defne Samyeli zor günleri anlattı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Güzel şarkıcı, "Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim" diyerek yaşadığı sıkıntılı süreci anlattı. Doğan SAVAŞ
KALPTEN DESTEK
Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar, yakın dostu Aslı Özdemir'e destek verdi. Olgar, Hilltown Küçükyalı AVM'de yapılan Alışveriş ve Moda Günleri'ne katılarak, emek veren herkesi tebrik etti.
ŞEKERCİ BOŞTA KALDI
Selin Şekerci, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. İş toplantısına giderken ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Şekerci, "Yeni sezon için net projem henüz yok" dedi.