Defne Samyeli zor günleri anlattı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

BANA ANNEM DERDİ

Bir dönem Serdar Ortaç aşkıyla gündem olan Seçil Gür, önceki gün ilginç açıklamalar yaptı. Şarkıcı, "Annesi gibi üzerine titredim. Bana 'Anne' diye sesleniyordu, gülüyorduk. Serdar biraz bebektir" dedi.