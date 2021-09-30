Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Defne Samyeli zor günleri anlattı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

    Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'ü atlatan Defne Samyeli, Kuruçeşme'deki Sorriso isimli mekanda sahne aldı. İşte haberin detayları ve 30 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Zor günleri atlattı!

    Güzel şarkıcı, "Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim" diyerek yaşadığı sıkıntılı süreci anlattı. Doğan SAVAŞ

    KALPTEN DESTEK
    Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar, yakın dostu Aslı Özdemir'e destek verdi. Olgar, Hilltown Küçükyalı AVM'de yapılan Alışveriş ve Moda Günleri'ne katılarak, emek veren herkesi tebrik etti.

    ŞEKERCİ BOŞTA KALDI
    Selin Şekerci, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. İş toplantısına giderken ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Şekerci, "Yeni sezon için net projem henüz yok" dedi.

        ECE'NİN SIRRI
        Der,mod'un 2020 -2021 Sonbahar-Kış ayakkabı koleksiyonu lansmanı Cult Showroom'da Ece Sükan ev sahipliğinde tanıtıldı. Sedef Orman ve Ali Zaim'in koleksiyonu anlattığı buluşmada fit haliyle dikkat çeken Sükan, "Ben tatlı ve ekmek yiyorum ama metabolizma açısından da çok şanslıyım" dedi.

        BANA ANNEM DERDİ
        Bir dönem Serdar Ortaç aşkıyla gündem olan Seçil Gür, önceki gün ilginç açıklamalar yaptı. Şarkıcı, "Annesi gibi üzerine titredim. Bana 'Anne' diye sesleniyordu, gülüyorduk. Serdar biraz bebektir" dedi.

        KIŞA HAZIRLIK
        Gizem Hatipoğlu, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Modayı yakından takip eden ve her zaman şıklığıyla adından söz ettiren Hatipoğlu, kış için alışveriş yaptığını söyledi.

            GÜLEN ÇİFT
            Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şenal önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşen SB Perakende Fuarı'nda görüntülendi. Sevcan Bakır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda ünlüler geçidi yaşandı.

            GENÇ KIZ GİBİ
            Eski manken ve sunucu Demet Şener, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Fit görünümü ile çevredeki kadınların da dikkatini çeken eski manken, görenlere "Sanki genç kız" dedirtti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
            Haberler Saklambaç Defne Samyeli zor günleri anlattı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
                SON DAKİKA