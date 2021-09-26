Boynu delik deşik oldu ama pes etmedi! Sosyetik Gül Gölge, gözyaşlarına hakim olamadı

Köpek onu fırlatınca annem öldü sanmış. Sonra bir bakıyor yaşıyor. Hemen Bodrum'da veterinere götürüyor. Orada iki gün kaldı. Durumu ciddi olunca İstanbul'a getirdik. Ancak uçağa binemedi. 4 delik ve kırık bir boyunla 9 saat süren bir yolculuk yaptı.