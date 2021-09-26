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    Boynu delik deşik oldu ama pes etmedi! Sosyetik Gül Gölge, gözyaşlarına hakim olamadı

    Gül Gölge’nin annesinin köpeği Waffle, Bodrum’da saldırıya uğradı. Delik deşik olup boynu kırıldı. İstanbul’a getirilip acilen ameliyata alındı. “Ölecek” diye beklenirken yürümeye başlayan minik köpeğin mucizevi hikayesi sosyetik güzeli ağlattı...

    Waffle operasyonu

    Sosyetik Gül Gölge, önceki gün gözyaşlarına hakim olamadı. Bodrum'da yaşayan annesi köpeğini gezdirirken başka bir köpeğin saldırısına uğradı.

    Annesinin gözleri önünde kanlar içinde kalan Waffle isimli köpeğin yaşama dönüş hikayesini anlatan Gül Gölge, duygularını şöyle dile getirdi: "Waffle 7 senedir bizimle. Bir saldırıya uğradı.

    Köpek onu fırlatınca annem öldü sanmış. Sonra bir bakıyor yaşıyor. Hemen Bodrum'da veterinere götürüyor. Orada iki gün kaldı. Durumu ciddi olunca İstanbul'a getirdik. Ancak uçağa binemedi. 4 delik ve kırık bir boyunla 9 saat süren bir yolculuk yaptı.

        Anestezi alacak durumu bile yoktu. İstanbul'daki doktorlar acilen ameliyata aldı. Biz yaşadığına şükrederken şu anda yürüyor. Resmen mucize. Doktorlarımıza teşekkür" dedi. Waffle isimli köpeği evine götüren Gül Gölge, mutluluğunu çektiği bir videoyla paylaşarak, hayvanseverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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