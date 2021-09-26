Boynu delik deşik oldu ama pes etmedi! Sosyetik Gül Gölge, gözyaşlarına hakim olamadı

Sosyetik Gül Gölge, önceki gün gözyaşlarına hakim olamadı. Bodrum'da yaşayan annesi köpeğini gezdirirken başka bir köpeğin saldırısına uğradı.
Annesinin gözleri önünde kanlar içinde kalan Waffle isimli köpeğin yaşama dönüş hikayesini anlatan Gül Gölge, duygularını şöyle dile getirdi: "Waffle 7 senedir bizimle. Bir saldırıya uğradı.
Köpek onu fırlatınca annem öldü sanmış. Sonra bir bakıyor yaşıyor. Hemen Bodrum'da veterinere götürüyor. Orada iki gün kaldı. Durumu ciddi olunca İstanbul'a getirdik. Ancak uçağa binemedi. 4 delik ve kırık bir boyunla 9 saat süren bir yolculuk yaptı.