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    Bebek'te Kosova rüzgarı! Dünyaca ünlü yıldız Morena Taraku İstanbul'a geldi

    Kosova'nın dünyaca ünlü yıldızı Morena Taraku, iş için geldiği İstanbul'da görüntülendi. Güzel şarkıcı Bebek Parkı'nda spor yaparak görenleri şaşırttı.

    Doğan Savaş
    Sportif yıldız!

    Çimlerin üzerine serdiği yoga matı üstünde pilates yapan Morena'yı görenler, gözlerine inanamadı. Ünlü sanatçı kendisini tanıyan hayranlarına da sık sık el salladı.

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    Haberler Saklambaç Bebek'te Kosova rüzgarı! Dünyaca ünlü yıldız Morena Taraku İstanbul'a geldi
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