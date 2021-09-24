Çimlerin üzerine serdiği yoga matı üstünde pilates yapan Morena'yı görenler, gözlerine inanamadı. Ünlü sanatçı kendisini tanıyan hayranlarına da sık sık el salladı.
- Saklambaç
- 24.09.2021 Gazete
Bebek'te Kosova rüzgarı! Dünyaca ünlü yıldız Morena Taraku İstanbul'a geldi
Kosova'nın dünyaca ünlü yıldızı Morena Taraku, iş için geldiği İstanbul'da görüntülendi. Güzel şarkıcı Bebek Parkı'nda spor yaparak görenleri şaşırttı.
Çimlerin üzerine serdiği yoga matı üstünde pilates yapan Morena'yı görenler, gözlerine inanamadı. Ünlü sanatçı kendisini tanıyan hayranlarına da sık sık el salladı.