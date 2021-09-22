Tülin Şahin ve Pedro de Noronha arasındaki savaş kızıştı! Sivaslı Cindy, Pedro'nun sitemini umursamadı

Tülin Şahin ve Pedro de Noronha arasındaki savaş kızıştı. Portekizli işadamı, ünlü modelin kızı Siena'yı kendisine göstermediğini söyledi. Kızı adına İnstagram'dan hesap açıp yaşadığı sınıntıyı dile getirdi. Siena'ya yazdığı son mektupta ise şunları söyledi: Ağustos'ta kardeşlerin seni gerçekten çok görmek istedi. İstanbul'a geldi. Biz seni görmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ama planladığımız ve umduğumuz gibi olmadı. Seni yine göremedik… Seni çok seviyorum kızım. Ekim ayında görüşmek için gün sayıyorum. Asla vazgeçmeyeceğim.

Sivaslı Cindy, Pedro'nun sitemini umursamadı. Tatile çıktı... İddialı pozlar verip sosyal medyadan paylaştı.

KAVGA BÜYÜYOR...

Tülin Şahin, 2019'da doğum yaptı. Bir süre sonra Pedro'dan ayrıldı. İddiaya göre Portekizli işadamı kendisine ve kızına şiddet uyguladı. Ancak Pedro iddiayı yalanladı...