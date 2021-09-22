İrem Derici-Cem Belevi aşkı gündemi salladı! Partideki halleri dikkat çekti

Magazin dünyası İrem Derici-Cem Belevi dedikodusuyla çalkalandı. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı kulaktan kulağa yayıldı. Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak önceki akşam yapılan bir kutlama, aşk iddiasını güçlendirdi. Cem Belevi, yeni şarkısını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Geceye İrem Derici'nin oryantal dansı damga vurdu. Cem Belevi, adı aşk dedikodularına karışan İrem Derici'nin dans ettiği anları paylaştı. Oryantallerle birlikte dans eden İrem Derici dansçılara adeta taş çıkardı. İkili arasıdaki aşk dolu bakışlar ise partiye katılanların dikkatinden çakmadı.

Cem Belevi, İrem Derici'nin dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı.