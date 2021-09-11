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    Tülin Şahin’in kızının babası Pedro De Noronha rest çekti!

    Eski manken Tülin Şahin ile Portekizli eşi Pedro De Noronha ile arasında sular durulmuyor. Tülin Şahin’in eşi Pedro De Noronha, İstanbul’da rest çekti: Kızlarımı görmek istiyorum. Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağım...

    Doğan Savaş
    ’Kızım için savaşacağım’

    Geçtiğimiz gün verdiği röportajda akıl almaz şeyler söyleyen Noronha, önceki gün Bebek'te bir otel çıkışı görüntülendi. İş adamının yanında ise sunucu Deniz Akkaya vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İş adamına Deniz Akkaya tercümanlık yaptı. Noronha, "Sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasına çok sevindim. Uzun süredir her şahsımla ilgili birbirinden değişik haberler çıkıyordu. Buradaki hukuk sistemine çok güveniyorum. Benim asıl derdim geçmişte olan değil, kızım Siena'yı görmek istiyorum. Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

    Deniz Akkaya, Noronha'nın açıklamalarını Türkçe'ye çevirdi.

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    Haberler Saklambaç Tülin Şahin’in kızının babası Pedro De Noronha rest çekti!
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