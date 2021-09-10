500 milyon dolara satışa çıkartılmıştı! Sahibin borcu yüzünden bakın ne kadar indirim yapıldı

İnşaatı tam 10 yılda tamamlandı. The One' Bel Air adlı malikane 500 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Ancak sahibinin 165 milyon dolarlık borcu nedeniyle yaklaşık 200 milyon dolarlık indirim yapıldı.
Bu arada ABD'li film yapımcısı Nile Niami tarafından yaptırılan One, lükste sınır tanımasa da, birçok ünlü bu rakamın çok fazla olduğunu söyledi.
9 bin 290 metrakare kapalı alana sahip evde Evde 20 yatak odası, 30 banyo, 30 araçlık garaj, 40 kişilik sinema, 5 havuz ve sadece denizanalarının yüzdüğü akvaryum da bulunuyor.