Bir Zamanlar Çukurova başlıyor! Çukurova görünmez düşmanın peşinde

Atv'nin Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam dördüncü sezonun ilk bölümüyle ekrana geliyor. Kadrosuna katılan oyuncular, yenilenen dekorları ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken 'Bir Zamanlar Çukurova', 103'üncü bölümüyle sezona muhteşem bir başlangıç yapacak. Dizi yeni sürprizlerle izleyicilere muhteşem saatler vaad ediyor.
HAKAN'IN ADINI SÖYLÜYOR
Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister. Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz. Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar. Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan Gümüşoğlu'nun (İbrahim Çelikkol) adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.
HAKAN VE ABDÜLKADİR PLANI
Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir. Hakan, Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış davası olan Abdülkadir ile birlikte adım adım intikamını planlar ve Yamanlar Konağı'nı gözlemeye başlar. Ancak Hakan ve Abdülkadir'in hedefinde hiç beklenmedik bir isim daha vardır.