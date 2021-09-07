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    Aslışah Alkoçlar’ın eşi Kaan Demirağ at binmede usta çıktı! Trip atan Aslışah'ın yorumu olay oldu

    Aslışah Alkoçlar’ın eşi Kaan Demirağ, at binmede usta çıktı. Genç iş adamı kupa kazandı. Aslışah Alkoçlar ise “Her başarımın arkasnıda karım vardır. Yazmayı unuttun galiba” diyerek eşine takıldı

    Trip attı!

    Aslışah Alkoçlar'la evlenen Kaan Demirağ, at binme konusunda ustalığını konuşturdu. Genç iş adamı, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen koşuda birinciliği göğüsledi.

    Atatürk Kupası koşusunda birinci olan Demirağ, kupasıyla pozunu paylaştı. Aslışah ise "Her başarımın arkasında karım vardır. Onun destekleri sayesinde bugünlere geldiğim için teşekkür ederim yazmayı unuttun heralde. Hiç önemli değil" yorumu yaparak güldürdü.

    KUPALI KUTLAMA
    Küçük yaştan beri at binen Kaan Demirağ, kazandığı yarış sonrasında kupasıyla bu pozu vererek mutluluğunu paylaştı.

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