Aslışah Alkoçlar’ın eşi Kaan Demirağ at binmede usta çıktı! Trip atan Aslışah'ın yorumu olay oldu

Aslışah Alkoçlar'la evlenen Kaan Demirağ, at binme konusunda ustalığını konuşturdu. Genç iş adamı, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen koşuda birinciliği göğüsledi.

Atatürk Kupası koşusunda birinci olan Demirağ, kupasıyla pozunu paylaştı. Aslışah ise "Her başarımın arkasında karım vardır. Onun destekleri sayesinde bugünlere geldiğim için teşekkür ederim yazmayı unuttun heralde. Hiç önemli değil" yorumu yaparak güldürdü.

KUPALI KUTLAMA

Küçük yaştan beri at binen Kaan Demirağ, kazandığı yarış sonrasında kupasıyla bu pozu vererek mutluluğunu paylaştı.