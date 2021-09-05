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    Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında sular durulmadı! Portekizli iş insanı hukuk savaşı başlattı

    Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında sular durulmadı! Kızı Sienna’yı aylardır göremeyen Portekizli işadamı, hukuk savaşı başlattı. “Evladımı benden uzaklaştırmak istiyor” diyerek eski aşkına 6 ay hapis istemiyle dava açtı!

    Cindy yandı!

    Ünlü manken Tülin Şahin, Sivaslı Cindy lakabıyla ün yaptı. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Özel hayatında ise aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı. 2019'da aşk yaşadığı kızı Sienna'nın babası Portekizli işadamı Pedro de Noronha'dan geçtiğimiz yıl ayrıldı. Ancak ikili arasında sular durulmadı. Tülin Şahin, geçtiğimiz ay kızına ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek Noronha'ya dava açtı. İşadamı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kızını göremeyen Portekizli baba ise hukuk mücadelesi başlattı. Önceki gün Şahin'e dava açtı!

    TALEBİ REDDEDİLDİ
    Dilekçede, Pedro de Noronha'nın her ayın ilk 4 günü ve tüm yılbaşı tatillerinde kızı ile kendi yaşam alanlarında görüşebileceği, haftada bir gün 10 dakika kızını görüntülü görme hakkı bulunduğu vurgulandı. Mahkeme kararına rağmen velayet hakkını kötüye kullanan Şahin hakkında 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı! Geçtiğimiz günlerde Tülin Şahin, Noronha'nın kızı Sienna'yı kaçıracağını ve fidye talebinde bulunacağını söylemişti! Hatta "Çocuğuma dezenfektan içirmeye çalıştı" diyerek Pedro hakkında 2 ay uzaklaştırma aldırmak istemişti! Ancak mahkeme iddiaları gerçekçi bulmayarak talebi reddetmişti.

    SOYADINI BİLE İSTEMİYOR!
    Tülin Şahin, Noronha'ya soyadı davası da açtı. Kızı Siena'nın soyadının Şahin olarak değiştirilmesi için mahkemeye başvuru yaptı. Ancak ret cevabı aldı.

        SOSYAL MEDYADA İÇİNİ DÖKTÜ
        Pedro         de Noronha, Instagram'da 'Sienna için adalet' hesabı açarak sesini duyurmaya çalıştı. Önceki gün de kızı için şu mesajı paylaştı: Siena, son 12 ayda baban seni ziyaret edebilmek için 140.000 km kat etti. Baban birkaç gün sonra seni görmek için İstanbul'a gidiyor. Umarım annen seni bir kez daha birbirimizi görmemizi engellemek için kaçırmaz...

        Noronha'nın kızı Siena'yı her ayın ilk 4 günü hakkı var. Ancak Tülin Şahin, "KIZIMI KAÇIRACAK" diyerek mahkeme kararını uygulamıyor.
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