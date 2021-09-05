Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında sular durulmadı! Portekizli iş insanı hukuk savaşı başlattı

Ünlü manken Tülin Şahin, Sivaslı Cindy lakabıyla ün yaptı. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Özel hayatında ise aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı. 2019'da aşk yaşadığı kızı Sienna'nın babası Portekizli işadamı Pedro de Noronha'dan geçtiğimiz yıl ayrıldı. Ancak ikili arasında sular durulmadı. Tülin Şahin, geçtiğimiz ay kızına ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek Noronha'ya dava açtı. İşadamı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kızını göremeyen Portekizli baba ise hukuk mücadelesi başlattı. Önceki gün Şahin'e dava açtı!
TALEBİ REDDEDİLDİ
Dilekçede, Pedro de Noronha'nın her ayın ilk 4 günü ve tüm yılbaşı tatillerinde kızı ile kendi yaşam alanlarında görüşebileceği, haftada bir gün 10 dakika kızını görüntülü görme hakkı bulunduğu vurgulandı. Mahkeme kararına rağmen velayet hakkını kötüye kullanan Şahin hakkında 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı! Geçtiğimiz günlerde Tülin Şahin, Noronha'nın kızı Sienna'yı kaçıracağını ve fidye talebinde bulunacağını söylemişti! Hatta "Çocuğuma dezenfektan içirmeye çalıştı" diyerek Pedro hakkında 2 ay uzaklaştırma aldırmak istemişti! Ancak mahkeme iddiaları gerçekçi bulmayarak talebi reddetmişti.
SOYADINI BİLE İSTEMİYOR!
Tülin Şahin, Noronha'ya soyadı davası da açtı. Kızı Siena'nın soyadının Şahin olarak değiştirilmesi için mahkemeye başvuru yaptı. Ancak ret cevabı aldı.