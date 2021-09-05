Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında sular durulmadı! Portekizli iş insanı hukuk savaşı başlattı

SOSYAL MEDYADA İÇİNİ DÖKTÜ

Pedro de Noronha, Instagram'da 'Sienna için adalet' hesabı açarak sesini duyurmaya çalıştı. Önceki gün de kızı için şu mesajı paylaştı: Siena, son 12 ayda baban seni ziyaret edebilmek için 140.000 km kat etti. Baban birkaç gün sonra seni görmek için İstanbul'a gidiyor. Umarım annen seni bir kez daha birbirimizi görmemizi engellemek için kaçırmaz...