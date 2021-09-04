Tuvana Türkay şimdiki aşklara sitem etti: Aşkın artık sadece adı var

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, Eylül kapağı için Laurentius Dergisi'ne birbirinden güzel pozlar verdi. Adalar'ın ıssız koylarında gerçekleştirilen çekimlerde Türkay, bir tekneye bindi, bir kayaların üstüne çıktı.

Özel hayatı ile ilgili de konuşan Tuvanna Türkay, "Aşkın artık sadece adı var. Anlamı beklentilere göre belirleniyor. Böyle hesaplı kitaplı beklentili kriterli bir şey değil ki aşk. Ben, köpeklerime, kedilerime, işime gücüme ve aileme aşık biriyim" dedi.

TUVANA 2021

Laurentius dergisinin üçüncü sayısının kapak çekimleri yaklaşık 9 saat sürdü. Tuvana Türkay sekiz farklı kıfayetle poz vererek güzelliğini gözler önüne serdi.