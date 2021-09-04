Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tuvana Türkay şimdiki aşklara sitem etti: Aşkın artık sadece adı var

    Oyuncu Tuvana Türkay, şimdiki aşklara sitem etti: “Aşkın artık sadece adı var. Anlamı beklentilere göre belirleniyor. Böyle hesaplı kitaplı beklentili kriterli bir şey değil ki aşk...”

    Aşkta hesap olmaz

    Güzel oyuncu Tuvana Türkay, Eylül kapağı için Laurentius Dergisi'ne birbirinden güzel pozlar verdi. Adalar'ın ıssız koylarında gerçekleştirilen çekimlerde Türkay, bir tekneye bindi, bir kayaların üstüne çıktı.

    Özel hayatı ile ilgili de konuşan Tuvanna Türkay, "Aşkın artık sadece adı var. Anlamı beklentilere göre belirleniyor. Böyle hesaplı kitaplı beklentili kriterli bir şey değil ki aşk. Ben, köpeklerime, kedilerime, işime gücüme ve aileme aşık biriyim" dedi.

    TUVANA 2021
    Laurentius dergisinin üçüncü sayısının kapak çekimleri yaklaşık 9 saat sürdü. Tuvana Türkay sekiz farklı kıfayetle poz vererek güzelliğini gözler önüne serdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Talebe bak!
    Haberler Saklambaç Tuvana Türkay şimdiki aşklara sitem etti: Aşkın artık sadece adı var
        SON DAKİKA