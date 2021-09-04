Sivri dilli Deniz Akkaya Hadise'yi hedef aldı! Reza Zarrab'la ilişkisini hamilelik bitirdi dedi Ebru Gündeş detayı dikkat çekti

SÖZÜNÜN ARKASINDA

Bu skandal açıklamalardan sonra herkes Hadise'den cevap beklerken, güzel popçu, sessizleri oynadı. Deniz Akkaya ise açıklamalarından sonra Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Sözlerinin arkasında duran Akkaya, "Bakalım süreç nasıl işleyecek, artık 4 avukatla çalışıyorum. Hukuk dünyasına ciddi bir ödeme yapıyorum. Avukatlarımın hepsi çok başarılı ve benim de çok güvendiğim isimler" diyerek sözünden geri dönmedi.