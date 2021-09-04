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    Sivri dilli Deniz Akkaya Hadise'yi hedef aldı! Reza Zarrab'la ilişkisini hamilelik bitirdi dedi Ebru Gündeş detayı dikkat çekti

    Sivri dilli Deniz Akkaya’nın hedefinde bu kez Hadise vardı. Ünlü model, “Hadise ve Reza Zarrab yasak aşkının bitmesinin sebebi Hadise’nin hamile kalması” dedi. Şok iddia sonrası şarkıcı, sustu kaldı. Akkaya ise, “4 avukatla çalışıyorum” diyerek meydan okudu

    Skandal Hadise!

    Magazin dünyasında günlerce konuşulan "Hadise- Reza Zarrab yasak aşk" iddiası yeniden gündemde... Ebru Gündeş'in Zarrab'la boşanırken "Ünlülerle beni aldattı" demesi üzerine Hadise'nin adı konuşulmaya başlanmıştı. O günden beri dostlukları biten Gündeş ve Hadise olayına bu kez Deniz Akkaya dahil oldu.

    OLAY AÇIKLAMA
    Ünlü sunucu 'Söylemezsem Olmaz' isimli TV programında "Bana gelen bir iddiaya göre Hadise ve Reza Zarrab yasak aşkının bitmesinin sebebi Hadise'nin hamile kalması! Bunu öğrenen Ebru Gündeş yasak aşkı el atından basına servis etti" dedi...

    SÖZÜNÜN ARKASINDA
    Bu skandal açıklamalardan sonra herkes Hadise'den cevap beklerken, güzel popçu, sessizleri oynadı. Deniz Akkaya ise açıklamalarından sonra Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Sözlerinin arkasında duran Akkaya, "Bakalım süreç nasıl işleyecek, artık 4 avukatla çalışıyorum. Hukuk dünyasına ciddi bir ödeme yapıyorum. Avukatlarımın hepsi çok başarılı ve benim de çok güvendiğim isimler" diyerek sözünden geri dönmedi.

        Deniz Akkaya'nın söyledikleri büyük ses getirdi. Ancak Hadise, her zamanki gibi iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

        Gündeş ve Zarrab'ın 11 yıllık evliliği anlaşmalı olarak geçtiğimiz aylarda bitti. Ünlü şarkıcı, iddialar karşısında sessiz kalarak Hadise'nin suçlu olduğunu ima etmişti.
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        Bir heykel değil ama...
        Haberler Saklambaç Sivri dilli Deniz Akkaya Hadise'yi hedef aldı! Reza Zarrab'la ilişkisini hamilelik bitirdi dedi Ebru Gündeş detayı dikkat çekti
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