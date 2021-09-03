Tülin Şahin’in 3 ay uzaklaştırma aldırdığı kızının babası Pedro de Noronha’nın itirazı kabul edildi

Ünlü model Tülin Şahin ve kızı Siena Leyla'nın babası Pedro de Noronha arasındaki savaş kızışıyor.
Şahin geçtiğimiz aylarda Noronha'nın kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia edip suç duyurusunda bulunmuştu. 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Şahin, Portekizli iş adamını havaalanında gözaltına aldırmıştı.
Daha sonra karşı atağa geçen Pedro de Noronha "İftira atıyor" diyerek mahkemeye başvurdu. İtirazı haklı bulan mahkeme, Şahin'in iddialarının yetersiz olduğu gerekçesiyle tedbir kararını kaldırdı.