Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tülin Şahin’in 3 ay uzaklaştırma aldırdığı kızının babası Pedro de Noronha’nın itirazı kabul edildi

    Tülin Şahin’in 3 ay uzaklaştırma aldırdığı kızının babası Pedro de Noronha’nın itirazı kabul edildi. Kızı Siena Leyla’yla kucaklaşmak için harekete geçen Noronha, Şahin’in mental sağlığının bozuk olduğunu söyledi.

    Son gülen Pedro!

    Ünlü model Tülin Şahin ve kızı Siena Leyla'nın babası Pedro de Noronha arasındaki savaş kızışıyor.

    Şahin geçtiğimiz aylarda Noronha'nın kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia edip suç duyurusunda bulunmuştu. 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Şahin, Portekizli iş adamını havaalanında gözaltına aldırmıştı.

    Daha sonra karşı atağa geçen Pedro de Noronha "İftira atıyor" diyerek mahkemeye başvurdu. İtirazı haklı bulan mahkeme, Şahin'in iddialarının yetersiz olduğu gerekçesiyle tedbir kararını kaldırdı.

        Noronha, sunduğu itiraz dilekçesinde, Tülin Şahin'in mental sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü.

        İş adamı Instagram'da açtığı "Siena İçin Adalet" sayfasında da Şahin'e gönderme yaptı. Noronha, kızı Siena'ya yazdığı mektupta şunları söyledi: "Baban burdan giderken sana iyi bakıldığından emin olmak istedi. Bir aşçı ve dadı tuttu. Ancak annen onları kovdu. Annen sürekli öğlenden sonra uyandığı için aklım sende kaldı. Beni her yerden engelledi. Son olarak mail yoluyla maddi yardım yapmak istediğimi yazdım."

        İş adamı, yazışmalarını da sayfada paylaştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Söz konusu zam olunca İmamoğlu pek istekli
        Haberler Saklambaç Tülin Şahin’in 3 ay uzaklaştırma aldırdığı kızının babası Pedro de Noronha’nın itirazı kabul edildi
            SON DAKİKA