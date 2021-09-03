Tülin Şahin’in 3 ay uzaklaştırma aldırdığı kızının babası Pedro de Noronha’nın itirazı kabul edildi

İş adamı Instagram'da açtığı "Siena İçin Adalet" sayfasında da Şahin'e gönderme yaptı. Noronha, kızı Siena'ya yazdığı mektupta şunları söyledi: "Baban burdan giderken sana iyi bakıldığından emin olmak istedi. Bir aşçı ve dadı tuttu. Ancak annen onları kovdu. Annen sürekli öğlenden sonra uyandığı için aklım sende kaldı. Beni her yerden engelledi. Son olarak mail yoluyla maddi yardım yapmak istediğimi yazdım."